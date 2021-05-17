Гороскоп на тиждень, з 17 до 23 травня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 17 до 23 травня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Цього тижня хочеться звернути увагу на два моменти. По-перше, з’являється можливість закріпити домовленості. У кожного – по своїй темі, але в житті не буває випадковостей, і найімовірніше ви і самі вже знаєте, у чому саме вам необхідно заручитися чиєюсь підтримкою. І якщо у вас зараз відбуваються якісь переговори або були сумніви в тому, що домовленості будуть дотримані, зараз є шанс це підтвердити.

По-друге, ближче до кінця тижня почніть звертати увагу на коректність інформації, яка до вас приходить. І взагалі, спостерігайте за новинами. Вони можуть стати темою найближчих півтора місяців.

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Гороскоп для Овнів

Триває вдалий період для отримання всіляких дозволів, підписання паперів і ходіння у різні інстанції. Але починаючи з четверга будьте уважні під час підготовки документів, вірогідні помилки і втрати через неуважність. Це також сприятливий тиждень для активного навчання, ознайомлення з новими темами, спілкування з близькими за духом і рідними людьми. Якщо ви шукаєте пару, то є ймовірність того, що ваші близькі друзі познайомлять вас з кимось, або у вас виявиться цікавий сусід (або сусідка). Так що не лінуйтеся зняти тапочки, коли виходите викинути сміття.

Гороскоп для Тельців

У Тельців це може бути вдалий тиждень для укладення вигідних контрактів, угод, закріплення фінансових домовленостей, особливо до четверга, 20 травня. А ось в кінці тижня бережіть гаманці, запам’ятовуйте, куди і що ви поклали. Є ризик втратити щось цінне, можливі й шахрайські схеми. Приділіть увагу своїм партнерам. Їм може знадобитися зараз ваше вміння слухати.

Гороскоп для Близнюків

Цього тижня можна займатися просуванням себе і свого бренду, справити потрібне враження, шукати і знаходити роботу. У п’ятницю, 21 травня у ваш знак входить Сонце, а отже, хтось із вас буде святкувати день народження вже на цих вихідних. І це хороший вікенд для відпочинку і спілкування. Решта Близнюків, дні народження яких ще попереду, будьте уважні до того, що чуєте. новини цих днів можуть виявитися важливими темами до кінця червня, з ними доведеться розбиратися, до них доведеться повертатися.

Гороскоп для Раків

Протягом тижня ви можете бути залучені до вирішення грошових питань інших людей, аж до збору грошей для когось – це те, в чому ви можете бути дійсно ефективні і корисні. Якщо у вас заплановані якісь важливі проекти, які вимагають вашого активного залучення чи виступу на публіці, постарайтеся завершити їх до п’ятниці. А ось п’ятниця, субота та неділя більше підходять для спокійного, усамітненого відпочинку. І постарайтеся не брати на вихідні роботу, вона може з’їсти весь ваш час.

Гороскоп для Левів

17 – 19 травня будьте обережні у стосунках з партнерами. До партнерів ми відносимо і ділові стосунки (бізнес-партнери, колеги), і особисті (в шлюбі, романтичні). Ви можете виявитися занадто різкими і категоричними, схильними до розриву стосунків. Вдих-видих – потім промовляємо фразу. До четверга Леви будуть активно вирішувати робочі питання. З п’ятниці починається досить тривалий (щонайменше, до кінця цього місяця) період, який сприяє відпочинку, до того ж такого, як ви любите – щоб з шиком і блиском. Постарайтеся не обіцяти зайвого, особливо наприкінці тижня.

Гороскоп для Дів

У Дів цей тиждень – перехідний. До четверга – чудовий час для підписання контрактів, важливих переговорів, звернення до керівництва, обговорення можливості свого зростання. З п’ятниці активність на роботі залишається високою, але проблем стає більше. Ви можете бути втягнуті в інтригу, будьте уважні до рішень, якщо вони засновані на інформації, отриманої від когось іншого (особливо від колег і партнерів).

Гороскоп для Терезів

Активний період для навчання, поїздок. Ви дізнаєтеся багато нового, справді корисного – те, що ви зможете використовувати в житті і в роботі. Ви можете почати новий курс навчання, вирушити в довгоочікувану далеку поїздку. Якщо у вас досі залишилися борги, постарайтеся їх повернути до кінця тижня. На роботі обставини складаються не так комфортно, як хотілося б. Можливе втручання колег у ваші справи, але ви умієте знаходити компроміси – якщо забули, то відновлюйте це вміння – стане у нагоді.

Гороскоп для Скорпіонів

Стосунки з партнерами все більше нагадують якийсь фінансовий договір, навіть якщо це особисті взаємини. Ти мені – я тобі. І на певному етапі життя це нормально, хоча і може трохи напружувати. Але поки що не варто чекати великої віддачі, постійного тепла і турботи від партнера. Хоча ви ж можете проявити їх і самі. Під кінець тижня будьте обережні з вкладеннями, великими витратами і взагалі розпоряджаючись великими сумами. Ризик помилитися і купити не те, вкласти в непотрібне – досить великий.

Гороскоп для Стрільців

Триває активний тиждень у плані знайомств, спілкування, поїздок. Ви можете опинитися в ситуації невиконаних обіцянок: чи то вам обіцяли і не виконали, чи то ви самі. Взагалі, це початок тривалого, тримісячного періоду, коли ви будете перебувати в постійній спокусі взяти на себе більше можливого. Межа можливостей визначається вашим особистим гороскопом і досвідом. І зверніть увагу на здоров’я – тут теж не перестарайтеся зі смачною та шкідливою смакотою.

Гороскоп для Козерогів

Чудовий час для вирішення побутових питань, для вдалих покупок у будинок. Ви можете почати ремонт (особливо в місцях загального користування – кухня, коридор, під’їзд). У будь-якому випадку постарайтеся якось поліпшити і прикрасити своє робоче місце – це підніме вам настрій і дасть правильний заряд енергії. Це також гарний тиждень для спілкування з близькими друзями і рідними. Ви можете вирушити у спільну поїздку, а можете зробити разом ремонт.

Гороскоп для Водоліїв

У вас триває активний період соціалізації, виходу у світ і спілкування з максимально можливою для вас кількістю людей. Це робити можна і потрібно. Ви можете відчути потребу у великих, розкішних покупках, і тут важливо зробити правильні висновки. Якщо у вас є ресурс під це, купуйте – буде тышити. Якщо немає ресурсу, запишіть свої бажання, відзначте їх для себе, нехай вони будуть мотивацією для зростання вашого доходу. Можливо, потім ви і не захочете це придбати, але зараз це спрацює прекрасним стимулом. Ба більше, що в найближчі три місяці у вас є шанс на розвиток фінансової сфери.

Гороскоп для Риб

Поточні фінансові питання потроху йдуть з першого плану. Вони є (і будуть), але ви їх вирішуєте вже цілком впевнено. Ваша сім’я потребує більше часу та енергії. Особливо це стосується ваших батьків і старших родичів. Спілкування з ними зараз може принести задоволення від правильно розподілених цінностей і пріоритетів. Діти можуть трохи напружувати під кінець тижня, але це не щось критичне. На роботі можуть з’являтися нові можливості у вигляді нових проектів та зростання.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.