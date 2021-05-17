Вже 15-й рік поспіль українці традиційно відзначають День вишиванки у третій четвер травня. Метою цього свята є популяризація вишитого етнічного одягу та вшанування українських традицій.
У 2021 році День вишиванки припадає на 20 травня. Саме в цей день варто змінити повсякденний одяг на вишиту сорочку або сукню.
Більше того, протягом останніх років вишиванка стала справжнім трендом.
Більшість українських брендів створюють національний одяг зі старовинною символікою та унікальним орнаментом.
Історія свята День вишиванки
День вишиванки – це важливе свято для кожного українця, оскільки воно символізує національну єдність. В Україні офіційно відзначати цей день почали лише у 2006 році.
Ініціатором цього стала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.
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