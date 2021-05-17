День ангела – Микити (17 травня): привітання та значення імені

17 травня українці відзначають день ангела Микити. У народі це свято називали Микитиним днем, святом рибалок, чи водопіллям, адже вважали, що саме у цей день прокидається водяний від зимової сплячки і його треба почастувати.

Ім’я Микита з грецької – це переможець. Головні риси характеру чоловіка з таким іменем – харизматичність, комунікабельність, життєрадісність, прагнення свободи та наполегливість.

Микита може досягнути успіху у творчих та креативних професіях, а його комунікабельність та привітність допоможуть знайти спільну мову будь з ким.

Факти ICTV зібрали оригінальні привітання з Днем ангела Микита у СМС та листівках. Не забудьте вчасно привітати своїх чоловіків зі святом, впевнені, що їм буде дуже приємно.

Привітання з Днем ангела Микити в СМС

Дорогий Микито, я тебе вітаю. Бажаю бути людиною удачі та везіння, особистістю великих успіхів і знатних справ. Микита, нехай будь-яка твоя дорога веде тебе до щастя і реалізації мрії, нехай поряд завжди будуть улюблені люди. З днем ангела!

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Микито, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів та цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість та задоволення! Щастя тобі, здоров’я і звершення всіх запланованих справ!

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Микита, у день ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

Привітання з Днем ангела Микити у листівках

Календар свят на травень 2021

У третьому місяці весни українці відзначають чимало важливих церковних свят, зокрема День Миколи Чудотворця, який припадає на 22 травня.

Також віряни вшановуватимуть Рівноапостольних Кирила та Мефодія 24 травня. Дивіться детальний церковний календар на травень 2021 на сайті Факти ICTV.