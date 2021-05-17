У WhatsApp шахраї почали розсилати “листи щастя”, що месенджер стане платним

Користувачі WhatsApp почали отримувати повідомлення від шахраїв про те, що начебто з 15 травня месенджер стане платним.

У так званих листах щастя пропонують переслати повідомлення з відповідним змістом 10 контактам, щоб у такий спосіб начебто показати свою активність у додатку. Тим, хто відмовиться це робити, погрожують відкрити рахунок.

Водночас шахраї попереджають, що відправлення одного повідомлення WhatsApp обійдеться в €0,01. Така активність пов’язана з тим, що з 15 травня набула чинності нова політика конфіденційності додатка.

У WhatsApp нагадали, що листи щастя – це банальні спам-атаки. Тому користувачам радять такі повідомлення ігнорувати, блокувати і скаржитися на них в адміністрацію WhatsApp.

Нова політика конфіденційності WhatsApp

З 15 травня набула чинності нова політика конфіденційності WhatsApp. Месенджер почне блокувати дзвінки та повідомлення користувачам, які не погодяться з нею.

На першому етапі незгодним користувачам відключать доступ до чатів і дзвінків. Водночас вони зможуть скористатися цим функціоналом, якщо з ними захочуть зв’язатися інші користувачі.

Але у WhatsApp запевнили, що акаунти незгодних із політикою конфіденційності користувачів не видалятимуть – їм продовжать нагадувати про нову політику компанії.