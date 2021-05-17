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Як скачати музику з YouTube Music – інструкція
Факти / Lifestyle
Валентина Чорна |
Як скачати музику з YouTube Music – інструкція

Як скачати музику з YouTube Music – інструкція

YouTube Music – це один з найпопулярніших сервісів для прослуховування музики. І якщо у вас не оформлена платна підписка, ви можете безкоштовно завантажувати на комп’ютер свої улюблені композиції.

У цьому вам зможуть допомогти такі сервіси, як Mp3 YouTube, YouTubNow або y2mate.

Як скачати музику з YouTube Music – дивіться у покроковій інструкції на Фактах ICTV.

Крок 1. Відкрийте YouTube Music

Відкрийте сайт music.youtube.com та виберіть композицію, яку ви хотіли б завантажити на свій комп’ютер.

YouTube Music

 

Крок 2. Скопіюйте посилання пісні

Після того, як ви обрали потрібну композицію, скопіюйте посилання на неї. Воно знаходиться зверху сторінки.

YouTube Music

 

Крок 3. Відкрийте сервіс для завантаження музики

Відкрийте сайт y2mate.com для того, щоб завантажити музику. Вставте туди скопійоване посилання та натисніть Пуск.

YouTube Music

Крок 4. Завантажте пісню

Оберіть формат та розмір, у якому ви хочете скачати пісню. Потім двічі натисніть Завантажити та насолоджуйтесь музикою у режимі оффлайн.

  • YouTube Music
  • YouTube Music
  • YouTube Music
  • YouTube Music
Як скачати музику з YouTube Music – інструкція / 2 фотографии

Фото: Depositphotos

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