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Як скачати музику з YouTube Music – інструкція
YouTube Music – це один з найпопулярніших сервісів для прослуховування музики. І якщо у вас не оформлена платна підписка, ви можете безкоштовно завантажувати на комп’ютер свої улюблені композиції.
У цьому вам зможуть допомогти такі сервіси, як Mp3 YouTube, YouTubNow або y2mate.
Як скачати музику з YouTube Music – дивіться у покроковій інструкції на Фактах ICTV.
Крок 1. Відкрийте YouTube Music
Відкрийте сайт music.youtube.com та виберіть композицію, яку ви хотіли б завантажити на свій комп’ютер.
Крок 2. Скопіюйте посилання пісні
Після того, як ви обрали потрібну композицію, скопіюйте посилання на неї. Воно знаходиться зверху сторінки.
Крок 3. Відкрийте сервіс для завантаження музики
Відкрийте сайт y2mate.com для того, щоб завантажити музику. Вставте туди скопійоване посилання та натисніть Пуск.
Крок 4. Завантажте пісню
Оберіть формат та розмір, у якому ви хочете скачати пісню. Потім двічі натисніть Завантажити та насолоджуйтесь музикою у режимі оффлайн.
Як скачати музику з YouTube Music – інструкція / 2 фотографии
Фото: Depositphotos