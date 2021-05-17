18 травня 2021 року відзначається Міжнародний день музеїв. В цей день вітають з професійним святом працівників музеїв та галерей.

Свято було засновано в 1978 році з ініціативи російської організації на зборах Міжнародної ради музеїв.

З того часу свято музейних працівників відзначається в більш ніж 150 країнах.

18 травня яке сьогодні свято:

Крім того, з 2015 року 18 травня відзначається День Рожевої Пантери. Це популярний персонаж однойменного мультфільму. Свято присвячене нестандартному мисленню, творчості та змінам світу.

Девіз свята – Think pink! Що в перекладі означає – Думай по-рожевому. В контексті свята сенс слогана – Думай творчо!

Згідно з церковним календарем 18 травня – день Ікони Божої Матері Невипивана чаша, а також великомучениці Аріни Македонської, яку ще називали Капусницею або Розсадницею.

Прикмети на 18 травня:

Якщо не щебечуть птахи – до дощу та гроз;

якщо земля не вбирає воду після дощу – літо буде дощовим;

якщо погана погода – буде гарний врожай хліба;

перемінний дощ – до погіршення погоди.

Що не можна робити 18 травня:

Незаміжнім дівчатам не рекомендується ходити в гості до вдів та їх родичок – це може продовжити самотність;

не можна брехати, інакше може розболітися зуб, з’явитися тіпун на язику, або герпес на губах;

не слід змушувати дітей їсти будь-що, інакше у них можуть з’явитися проблеми зі здоров’ям.

Іменини на 18 травня

Сьогодні День Ангела відзначають Адріан, Ірина, Яків, Іеракс, Варлаам.