18 травня 2021 року відзначається Міжнародний день музеїв. В цей день вітають з професійним святом працівників музеїв та галерей.
Свято було засновано в 1978 році з ініціативи російської організації на зборах Міжнародної ради музеїв.
З того часу свято музейних працівників відзначається в більш ніж 150 країнах.
18 травня яке сьогодні свято:
Крім того, з 2015 року 18 травня відзначається День Рожевої Пантери. Це популярний персонаж однойменного мультфільму. Свято присвячене нестандартному мисленню, творчості та змінам світу.
Девіз свята – Think pink! Що в перекладі означає – Думай по-рожевому. В контексті свята сенс слогана – Думай творчо!
Згідно з церковним календарем 18 травня – день Ікони Божої Матері Невипивана чаша, а також великомучениці Аріни Македонської, яку ще називали Капусницею або Розсадницею.
Прикмети на 18 травня:
- Якщо не щебечуть птахи – до дощу та гроз;
- якщо земля не вбирає воду після дощу – літо буде дощовим;
- якщо погана погода – буде гарний врожай хліба;
- перемінний дощ – до погіршення погоди.
Що не можна робити 18 травня:
- Незаміжнім дівчатам не рекомендується ходити в гості до вдів та їх родичок – це може продовжити самотність;
- не можна брехати, інакше може розболітися зуб, з’явитися тіпун на язику, або герпес на губах;
- не слід змушувати дітей їсти будь-що, інакше у них можуть з’явитися проблеми зі здоров’ям.
Іменини на 18 травня
Сьогодні День Ангела відзначають Адріан, Ірина, Яків, Іеракс, Варлаам.