День ангела – Ірини (18 травня): привітання і значення імені

День ангела Ірини святкують декілька разів на рік. Одним із таких днів є 18 травня.

Значення імені Ірина

Ім’я має давньогрецьке коріння. Воно походить від імені богині Ейрени, яка відповідала за мир і спокій. Тому здавна вважалося, що всі Ірини мають сильну енергетику. Вони впевнені у собі, завжди прагнуть бути незалежними, рішучими, але водночас життєрадісними.

Заступницею володарок цього імені є свята Ірина Македонська.

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Ірини у картинках і СМС, щоб ви могли сказати у цей день кілька приємних слів своїм знайомим або рідним дівчатам.

Привітання з днем ангела Ірини у СМС

***

Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоров’ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Вітаю з іменинами Ірини,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

***

Гарної такої днини,

Іменини у Ірини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

***

З Днем Ангела Ірину я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

З днем Ірини привітати

Поспішаю я в цю днину!

Щастя-долі побажати

І здоров’я всій родині.

Море радості, кохання,

Благих днів та світлих дум,

Хай здійсняться всі бажання,

Й стороною мине сум!

***

З Днем Ірини шлю вітання.

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик.

Привітання з днем ангела Ірини у картинках

Календар свят на травень

У календарі свят на травень 2021 є багато визначних дат, з якими варто привітати колег або друзів.

З-поміж них професійні свята, наприклад, День морської піхоти України.

Детальніше дивіться у матеріалі на нашому сайті.