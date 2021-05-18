найкращі музеї в Україні

Міжнародний День музеїв щорічно святкують 18 травня, а вперше його відзначили у 1977 році. Це свято покликане підвищувати обізнаність та відвідуваність музеїв, підкреслювати їх значущість у формуванні культури суспільства.
У Міжнародний День музеїв Факти ICTV підготували добірку відомих музеїв в Україні, які варто відвідати на вихідні.
Найкращі музеї України – топ-10
Музей науки на ВДНГ
Музей науки на ВДНГ – це інтерактивний музей, де кожний експонат у доступній формі демонструє принципи наукових здобутків людства.
Тут можна дізнатися, як виникають кольори, побудувати вулкан на інтерактивній пісочниці, створити райдугу, вирушити у космічну подорож і покататися на велосипеді з квадратними колесами.
Адреса: проспект Академіка Глушкова, павільйон № 23, Київ.
Ціна: стандартний квиток коштує 150 грн, шкільним групам від 10 осіб – 100 грн.
Національний науково-природничий музей НАН України
Науково-природний музей розташований у старовинному будинку у стилі неокласицизму. На відвідувачів чекають цілих чотири поверхи з 24 залами.
Кожна експозиція розкриває процеси виникнення та еволюціонування Землі, появу тварин і рослин, різних племен та їхню культуру. Водночас тут представлені не лише старовинні колекції, а й новітні здобутки.
Адреса: вулиця Богдана Хмельницького, 15, Київ.
Ціна: стандартний квиток коштує 120 грн, для пільгових груп (студенти, школярі, пенсіонери, інваліди ІІ групи) – 60 грн.
Музей Івана Гончара
Музей Івана Гончара – це величезний архів культурної спадщини України. Тут представлені різні старовинні рушники, одяг, картини, тканини, ікони, вироби зі скла та кераміки.
Кожна виставкова зала розповідає власну історію про українців – їхній побут, релігію, символи, ідеали, етику, світогляд. Наразі основна експозиція музею закрита на реконструкцію. Для відвідувачів доступний один виставковий зал – Мистецька галерея.
Адреса: вулиця Лаврська, 19, Київ.
Ціна: для дорослих – 30 грн, для студентів, школярів і пенсіонерів – 10 грн.
В останній день місяця музей влаштовує день відкритих дверей – всі охочі можуть потрапити безкоштовно. Крім того, у неділю вхід безкоштовний для школярів, учнів професійно-технічних училищ та студентів. Щосереди – для власників Картки киянина.
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Музей важкої бомбардувальної авіації
Музей розташований у місті Полтава на території колишньої авіаційної бази. Тут зібрана низка літаків, крилаті ракети та авіаційні бомби, зокрема єдиний у світі музейний експонат – літак Ту-160 та єдиний в Україні літак Ту-95МС.
Музей має у своєму складі паркову зону, стоянку відкритої техніки просто неба, а також приміщення, де можна дізнатися історію важкої бомбардувальної авіації в місті.
Ціна: ціни на квитки стартують від 60 грн для дорослих і від 30 грн для школярів і студентів (залежно від відвідуваних локацій).
За додаткову оплату (20 грн) можна зробити фото зі зброєю та військовою формою різних часів.
Адреса: вулиця Олександра Засядька, 1, Полтава.
Тернопільський обласний краєзнавчий музей
Тернопільський обласний краєзнавчий музей об’єднує 170 тис. матеріальних пам’яток, серед яких – стародруки, поштівки, старовинний одяг, колекції монет, комах тощо.
Тут можна заглибитися в історію, пройшовши відділами стародавнього часу, середніх віків і нового часу. У музеї є експозиції, присвячені Першій та Другій світовим війнам з унікальними документами – фронтовими листами, військовими білетами.
Ціна:
- квиток для дорослих – 40 грн,
- для школярів – 20 грн;
- для студентів – 30 грн.
Адреса: вулиця Героїв Майдану, 3, Тернопіль.
Національний музей літератури України
Музей літератури у Києві – місце для поціновувачів книг і шанувальників українських авторів. Серед 85 тис. експонатів можна знайти прижиттєві видання Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Івана Франка.
Також тут можна побачити рукописи Лесі Українки, особисті речі Уласа Самчука, Івана Нечуя-Левицького, часописи, альманахи. Загалом у музеї представлені не лише пам’ятки української літератури, а й світові надбання.
Ціна:
- для дорослих – 40 грн;
- для школярів – 16 грн;
- для студентів – 26 грн;
- для пенсіонерів – 20 грн.
Адреса: вулиця Богдана Хмельницького, 11, Київ.
Національний художній музей України
Тут представлена найбільша колекція українського мистецтва від ХІІ століття до сьогодення. Музей ділиться на три блоки: Стародавнє мистецтво, Мистецтво ХІХ століття — початку ХХ століття, Мистецтво ХХ століття — початку ХXI століття.
Урізноманітнюють загальну картину закладу виставкові зали, де часто розміщують тимчасові експозиції сучасних художників.
Адреса: вулиця Михайла Грушевського, 6, Київ.
Ціна:
- для дорослих – 100 грн;
- для школярів, студентів і пенсіонерів – 40 грн.
Музей космонавтики імені Корольова
Усе, що ви хотіли дізнатися про космос і космонавтів, – в одному музеї. Тут ви побачите, що одягають, чим харчуються та якими речами користуються підкорювачі космосу, оглянете макети та зразки космічної техніки та навіть космічний ґрунт.
Також тут є окремий меморіальний будинок Сергія Корольова, де мешкав видатний український конструктор.
Адреса: вулиця Дмитрівська, 5, Житомир.
Ціна: квиток для дорослих – 30 грн, для дітей – 20 грн.
Національний музей історії України у Другій світовій війні
Це великий меморіальний комплекс, розташований у Києві на схилах Дніпра, який займає площу понад 10 га. Він охоплює виставку військової техніки та озброєння, алею з гарматами, скульптури, площі з пілонами міст-героїв, а також монумент Батьківщина-мати, у фасаді якого розміщено музей.
Тут представлені експозиції, що демонструють сторінки історії України під час Другої світової війни. Усі перипетії, які переживав український народ, зображені крізь призму артефактів.
Український Схід – окрема виставка, присвячена збройному конфлікту у східних регіонах України.
Адреса: вулиця Лаврська, 24, Київ.
Ціна:
- для дорослих – 50 грн;
- для студентів – 30 грн;
- для школярів – 10 грн.
Музей грошей Національного банку України
Музей розповідає історію появи та обігу грошей на території України з давніх часів до сьогодні. Також тут можна дізнатися про принципи роботи Національного банку України, побачити перші гривні у вигляді масивних срібних злитків, гравюри портретів для купюр, монети, старовинні банкноти.
Адреса: вул. Інститутська, 9, під’їзд №2, Київ.
Ціна: безкоштовно.
Фото: Музей науки на ВДНГ,Національний науково-природничий музей НАН України, Музей важкої бомбардувальної авіації, Тернопільський обласний краєзнавчий музей, Музей космонавтики імені Корольова, Національний музей історії України у Другий світовій війні, Національний музей літератури України, Національний художній музей України, Музей грошей Національного банку України