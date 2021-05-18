Магнітні бурі можуть сильно впливати на наше самопочуття. Тривають вони зазвичай від кількох годин до кількох днів.

Цей період особливо позначається на стані метеозалежних людей, а також осіб із груп ризику. Сюди входять люди похилого віку, діти та вагітні жінки. Погано почуватися може навіть повністю здорова людина. Найпоширенішими симптомами є головний біль, підвищення тиску та втома.

Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2021 рік, щоб ви могли заздалегідь підготуватися до можливого погіршення самопочуття.

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Чого не можна робити під час магнітних бур

засмагати в період активного сонця (12.00-16.00);

фізично або психологічно навантажувати організм;

вживати багато алкогольних напоїв та палити;

споживати важку та жирну їжу;

виснажувати організм дієтами;

недостатньо спати.

Календар магнітних бур на 2021 рік

Січень:

1-9 січня астрологи прогнозують доволі потужні магнітні бурі;

12-18 січня – середня потужність магнітних потоків;

24-31 січня – бурі середньої інтенсивності.

Лютий:

9 та 15 лютого будуть сильні магнітні бурі;

8, 10 та 22 лютого – середні бурі;

7 та 27 лютого – незначні магнітні коливання.

Березень:

з 20 до 22 березня очікується потужний магнітний спалах;

13 та 28 березня – бурі помірної інтенсивності.

Квітень:

2-4 квітня – потужні магнітні потоки;

8-12 квітня – слабкі бурі;

21 квітня – магнітна буря середньої потужності.

Травень:

3 травня – сильна магнітна буря;

11-26 травня – можуть спостерігатися середні та слабкі магнітні коливання.

2021 рік за східним календарем

У східному календарі йдеться, що 2021 рік – це рік металевого Бика. За прогнозами, він буде спокійним та успішним. Плідна праця принесе фінансовий добробут, проте для кардинальних змін потрібно буде проявити наполегливість.

Адже головна риса цієї тварини – впертість. Читайте детальніше про прикмети та прогнози на рік Бика 2021 на Фактах ICTV.