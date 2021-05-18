19 травня у світі відзначають День боротьби з гепатитом. Його ініціював у 2008 році Світовий Альянс з проблем гепатиту (World Hepatitis Alliance).

Також сьогодні професійне свято у всіх терапевтів – Всесвітній день сімейного лікаря. Його заснувала Всесвітня організація сімейних лікарів (WONCA) у 2010-му.

19 травня – яке сьогодні свято

В Україні сьогодні немає жодних офіційних свят, проте у народному календарі – це День Іова Горошника. Його ще називають Росеннік або Городник.

У цей день можна просити Іова про гарний врожай. 19 травня селяни починали сіяти горох, гарбуз і боби. Вони спостерігали за природою, яка давала підказки на майбутній урожай.

Прикмети на 19 травня:

Багато роси – до хорошого врожаю огірків.

Тепла ніч – до багатого врожаю огірків, а холодна – до неврожаю.

Вранці немає роси – до зміни погоди;

Ранковий туман – до сухої погоди.

Що не можна робити 19 травня.

починати нові справи;

планувати поїздки;

сваритися.

Іменини 19 травня

День ангела сьогодні відзначають Іван, Василь і Денис.

Свята у травні 2021

Наступного дня, 20 травня, в Україні святкуватимуть День вишиванки (третій четвер травня).

Також завтра професійне свято у банківських працівників, у метрологів та травматологів.

Повний календар свят на травень 2021 – на Фактах ICTV.