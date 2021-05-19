Американська корпорація Apple представить нові Mac влітку 2021 року. Зміни зачеплять MacBook Pro та MacBook Air. Також очікуються Mac Pro і Mac mini.

MacBook Pro отримає новий дизайн, а діагональ його екрану збільшиться на один дюйм і стане 14-дюймовою. Також у ноутбука буде чіп M1 і оновлена версія роз’єму живлення MagSafe.

Можливо, що в MacBook Pro повернуть слот для SD-карт, порт HDMI та зроблять більше портів USB-C.

MacBook Air не зазнає великих змін, проте він стане потужнішим і швидшим. Можливо його наділять новою FaceTime камерою та MagSafe.

Також очікується новий пристрій Mac Pro, який обіцяє бути в рази потужнішим. Ноутбук отримає чіп M1 і нову графіку.

За даними іноЗМІ, корпорація Apple також працює над новим Mac mini і великою версією iMac, однак коли вони вийдуть – невідомо.

Apple додали підтримку кримськотатарської мови

В оновленні операційних систем корпорації Apple з’явилася підтримка кримськотатарської мови. Тепер ті користувачі, у яких встановлена iOS 14.5 і macOS 11.3 можуть обрати в налаштуваннях Crimean Turkish (crh).

Звернення з приводу додавання кримськотатарської мови відправлялися в Apple з 2017 року.

Джерело: Bloomberg