Американська корпорація Google на конференції розробників I/O, яка пройшла 18 травня, анонсувала нову операційну систему – Android 12.

У новій версії Android зміни зазнав дизайн. За словами розробників, це його найбільше оновлення в історії.

Нове оформлення іконок, зміна колірної гами, плавна анімація та дизайн-код Material You, який підлаштовує стиль під вибрані шпалери. Такий редизайн планують використовувати в усіх продуктах Google.

Оновлення також торкнулися швидких налаштувань і безпеки. Тепер є окремий значок Google Pay, а завдяки панелі Privacy Dashboard можна подивитися, які дозволи та в який час отримали додатки. Звук і відео можна буде вимкнути в швидких налаштуваннях, а замість точної геолокації показувати приблизну.

Крім цього на презентації заявили, що смартфони з новою операційною системою зможуть замінити пульт керування до приставок на Android. Також з’явилася функція, за допомогою якої можна відчиняти та зачиняти своє авто, проте для початку вона працюватиме тільки з деякими автівками.

Google запустив програму оцифрування документів

У квітні Google запустив онлайн-сервіс Stack, який скануватиме документи будь-якого розміру, систематизуватиме та зберігатиме їх в Google Drive.

Наразі програма доступна лише на Android-пристроях у США. Однак у компанії Google зазначили, що створять її, якщо у людей буде така потреба.