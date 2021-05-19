Гороскоп на травень 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на травень 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Перша і друга декади травня 2021 року відносно спокійні, але в цей час потрібно встигнути зробити якомога більше, бо з 26 травня до 10 червня очікується коридор затемнень, а з 30 травня до 23 червня ретроградний Меркурій.

Не втрачайте ні хвилини у травні, навіть якщо дуже втомилися або вже розчаровані через події навколо. До 26 травня можна повернути будь-яку ситуацію у вигідний і корисний для себе бік.

З 14 до 25 травня – дуже сприятливий період. У перших числах місяця варто поставити перед собою цілі на весь місяць, необхідно старанно над ними працювати, і вже до середини цього періоду ви зможете отримати перші результати.

Молодик у Тельці 11 травня 2021 року відкриє перед усіма прекрасні можливості у сфері фінансів. Період з 1 до 25 травня варто використовувати максимально, можете сміливо планувати на цей час найважливіші справи. З 26 травня до 23 червня 2021 року ви опинитеся у стані певного застою. Але зате в цей час можна буде добре відпочити.

Завершення місяця дуже непросте, тому заздалегідь подбайте про свій фінансовий комфорт, моральний спокій, щоб зберегти своє психічне і фізичне здоров’я.

Гороскоп для Овнів

Ваш потенціал зросте, ви відчуєте життєві сили, але не поспішайте кидатися у крайнощі. Варто грамотно розпорядитися своїми силами, і тоді місяць виявиться досить ефективним. Ваші таємниці можуть стати надбанням громадськості. У цей період вас очікують події, які здатні викликати сильні емоції. Ваш успіх залежить від здатності контролювати свій стан. Друга половина місяця – це пік реалізації в багатьох сферах. Ви знайдете те, що допоможе відчути впевненість у завтрашньому дні. Ближче до кінця місяця приготуйтеся до ситуацій, які можуть перевіряти вас на міцність.

Гороскоп для Тельців

У цей період можуть зруйнуватися якісь установлені зв’язки через потребу в свободі. У цей час у вас не вийде діяти так. як вам хочеться, особливо ближче до кінця місяця. Ви відчуєте певну кризу, конкуренцію і тиск з боку керівництва. Однак на тлі зовнішньої напруженої ситуації з’явиться шанс, що вас помітять та оцінять вашу індивідуальність. Постарайтеся говорити про себе, про свої досягнення, навіть якщо вас не чують. Так ваші неприємності закінчаться благополучно. Щоб не сталося, у вас є можливість позбавитись від негативних якостей і трансформувати їх у чесноти.

Гороскоп для Близнюків

У травні на вас чекають події, які повинні принести зміни у ваше життя. Приготуйтеся до того, що деякі ділові та особисті стосунки відновляться. Також у цей час очікуються несподівані зустрічі і події в особистому житті. Однак у травні питання фінансів і майна відійдуть на другий план. У вас загориться вогник, який дасть поштовх до нових духовних цінностей. У вашому знаку 26 травня очікується затемнення, а це, зі свого боку, вплине на здатність правильно доносити інформацію, а також вам буде складно формулювати свої думки. До кінця травня ви можете втратити відчуття стабільності, а ось тривога і паніка вас навпаки наздоженуть. Не перевантажуйте себе, намагайтеся діяти розсудливо.

Гороскоп для Раків

Можуть спостерігатися перепади настрою, можливі напади гніву і дратівливості. Можуть загостритися хронічні захворювання, можливі скачки тиску. Місячне затемнення 26 травня дуже сильно змінить вашу буденність, але зовсім не обов’язково, що це будуть трансформації в негативний бік. Погіршує ситуацію зайва примхливість і плаксивість. Можливі певні спокуси. Треба триматися, бо виправити помилки, допущені у третій декаді місяця, буде дуже складно. У травні перевіряється рівень вашої усвідомленості.

Гороскоп для Левів

Максимальну свободу дій ви отримаєте в першій половині травня. У цей період вам вдасться взяти на себе роль лідера і реалізувати деякі свої цілі і завдання. Ближче до третьої декади місяця, емоції будуть заважати роботі, тому намагайтеся не панікувати, щоб не пропустити сприятливі можливості. Грошові питання викликають тривогу, проте, все буде добре, якщо ви відкладете важливі покупки на деякий період. У фінансових справах можливі різні несподівані події, що виходять за рамки повсякденних турбот, доводиться багато чого змінювати, підлаштовуватися під обставини.

Гороскоп для Дів

Необхідність рутинної роботи обтяжує як ніколи. З’являється прагнення до оновлення особистих стосунків, можливі спроби подолати нудьгу і буденність. Перша і друга декади травня сприятливі для занять наукою, придбання оргтехніки. До кінця місяця створяться умови, що сприятимуть похмурим і песимістичним настроям, аж до нервового зриву. Внутрішню напругу фізичних і психічних сил бажано направити на зовнішню активність. У першій половині травня намагайтеся проявити лідерські якості, розвинути вміння тонко відчувати настрій і потреби колективу.

Гороскоп для Терезів

Паритет і співробітництво допоможуть уникнути багатьох можливих неприємностей. Наприкінці місяця ви станете більш емоційними, чутливими і агресивними. Можна легко піддатися чужому впливу. Щоб позбутися від негативних думок та емоцій. Корисною буде інтенсивна фізична діяльність, робота на знос, спорт. Неузгодженість у діях з партнерами по бізнесу та взаємне нехтування інтересами може нашкодити спільній справі. Вразливість і надчутливість заважатимуть у вирішенні багатьох фінансових завдань. Утримайтеся від істотних витрат – надалі вони можуть виявитися непотрібними.

Гороскоп для Скорпіонів

Позбудьтеся ілюзій і ви знайдете свободу. Духовне зростання передує особистісному зростанню і досягненню цілей. Ви здатні будь-яку ситуацію трансформувати в потрібному вам напрямку, відбувається мобілізація внутрішніх резервів у кризових ситуаціях. Важливий місяць – ви здатні зрозуміти вищий сенс глобальних процесів і знайти для себе в цьому щось корисне. Намагайтеся не закриватися у собі, спілкуйтеся з людьми – в онлайн форматі або як виходить в нинішніх умовах, інакше емоції та пристрасті можуть призвести до головного болю, емоційних зривів, напруженості та руйнівного настрою.

Гороскоп для Стрільців

Посилюється ваш енергетичний потенціал, а також прагнення вселити свою точку зору. Через це ускладнюються взаємини з колективом. Зростає небезпека постраждати в місцях великого скупчення людей. Скористайтеся потенціалом цього місяця і спробуйте трансформувати свої життєві сфери. До 26 травня, в цілому, сприятливий період: вдалий збіг обставин і можливості вийти зі складних емоційних станів. Аналіз пройденого шляху дозволить зробити правильні висновки, знайти душевний спокій, що дасть невидимий захист, несприйнятливість до поганого впливу.

Гороскоп для Козерогів

Ви зміцните внутрішні позиції, відчуєте впевненість у собі, а також зможете вирішити складні проблеми. Будьте серед людей, проявляйте активність, цілком можливий сприятливий збіг обставин. Прагнення закінчити з неприємностями, вирішити давно наболілі питання, скинути тягар з душі, обов’язково реалізуються. Емоційна стриманість допоможе навести лад у своєму житті, в сімейних стосунках і в професійній сфері. До кінця місяця можуть з’явитися неприємності, однак робота зі своєю підсвідомістю відкриє вам доступ до внутрішніх ресурсів і ви зможете знайти рішення.

Гороскоп для Водоліїв

Цей період підходить для творчості, бо у вас з’явиться натхнення і поліпшиться настрій, а для проблем знайдеться рішення. Ви відчуєте життя на повну. Сприятливий місяць для духовного розвитку, філософських роздумів, читання спеціальної літератури та її осмислення. Всесвіт надає нам сприятливі шанси і можливості для вирішення фінансових справ, юридичних питань, взаємовідносин з партнерами, батьками, дітьми. Постарайтеся завершити всі важливі справи до 26 травня. Наприкінці місяця варто знизити свою соціальну активність і зосередитися на сімейних справах.

Гороскоп для Риб

Травень – хороший час, щоб присвятити себе проведенню навчальних заходів. Також у цей період вийде досягти згоди у стосунках з іноземними партнерами. Загалом, тема зарубіжжя буде успішною. Перша половина травня підходить для з’ясування стосунків з керівництвом. В цей час ви відчуєте впевненість у собі, силу, енергію та спокій. Ваша чутливість до оточуючих ритмів зросте, а також у вас вийде гармонійно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, вирішувати громадські питання. Ви зможете добре орієнтуватися в тому, що відбувається.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.