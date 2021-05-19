День вишиванки 2021: як вибрати сорочку та що означають візерунки та кольори

Вишиванка – це традиційний український одяг зі старовинною символікою та унікальним орнаментом. Кожен візерунок та колір мають свої значення та символіку.

Тому до вибору вишитої сорочки потрібно поставитися дуже відповідально. Варто звернути увагу на фасон і стиль вбрання, а також на інші елементи.

Що означають візерунки і кольори на українській національній сорочці – читайте на Фактах ICTV.

Для того, щоб вишитий одяг мав естетичний вигляд українці традиційно використовували рослинні мотиви. Кожен візерунок має своє значення.

Берегиня – найпопулярніший орнамент. Квітуче дерево у вазоні – символ життя, взаємозв’язку і циклічності всього в світі.

– найпопулярніший орнамент. Квітуче дерево у вазоні – символ життя, взаємозв’язку і циклічності всього в світі. Калина – другий за популярністю візерунок. Яскраво-червоні плоди символізують тривалість роду, відродження української нації.

– другий за популярністю візерунок. Яскраво-червоні плоди символізують тривалість роду, відродження української нації. Дуб – в українській культурі символізує чоловічу силу, витримку, прагнення і розвиток.

– в українській культурі символізує чоловічу силу, витримку, прагнення і розвиток. Виноград символізує красу і сімейні цінності.

символізує красу і сімейні цінності. Ружа – сонячний символ, означає вічне оновлення.

– сонячний символ, означає вічне оновлення. Лілія – символ дівочої краси, чистоти та невинності.

– символ дівочої краси, чистоти та невинності. Мак – сильний оберіг, який захищає від зла.

– сильний оберіг, який захищає від зла. Мальви зображувалися у вигляді замкнутого вінка, символізує переродження.

зображувалися у вигляді замкнутого вінка, символізує переродження. Хміль символізує юність, розвиток і любов.

символізує юність, розвиток і любов. Соняшник – символ сонця, тепла і блага.

Крім того, на вишиванках часто зображували птахів.

Соловей або зозуля без пари – символ пошуку любові.

– символ пошуку любові. Соловей або зозуля на гілці калини означає тривалість роду.

означає тривалість роду. Павичі – птиці молодят, символізують сімейні цінності і щастя в шлюбі.

– птиці молодят, символізують сімейні цінності і щастя в шлюбі. Пара голубів або соколів – символ молодої сім’ї.

– символ молодої сім’ї. Ластівка символізує добрі вісті.

Також популярним мотивом були геометричні символи.

Квадрат символізує досконалість і порядок.

символізує досконалість і порядок. Трикутник – сильний оберіг, означає Святу Трійцю.

– сильний оберіг, означає Святу Трійцю. Ромб – символ родючості.

– символ родючості. Спіраль – циклічність часу.

– циклічність часу. Хрест – захист від зла.

Іноді на вишиванках трапляються космічні та природні символи, цікаві значення мають їхні поєднання.

Сонце і вода означають життя.

означають життя. Земля, сонце і вода – безперервність життя, родючість.

– безперервність життя, родючість. Зірки – це гармонія і впорядкованість світу.

Важливе значення мають і кольори візерунків.

Білий – невинність, непорочність і чистота.

– невинність, непорочність і чистота. Чорний – родюча земля.

– родюча земля. Червоний – радість і любов.

– радість і любов. Жовтий – багатство і достаток.

– багатство і достаток. Зелений – молодість і краса.

– молодість і краса. Блакитний – очищення, чистота.

– очищення, чистота. Синій – потужний оберіг і очищення.

Коли день вишиванки 2021

Міжнародний День вишиванки українці традиційно відзначають у третій четвер травня. Це свято створене для того, щоб вшанувати українські традиції та популяризувати вишитий етнічний одяг.

Коли День вишиванки 2021 – читайте на Фактах ICTV.