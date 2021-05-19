20 травня цього року в Україні відзначають не офіційне, але дуже яскраве свято – День вишиванки. Воно не має постійної дати і припадає на третій четвер травня.

20 травня – яке сьогодні свято

Також сьогодні в Україні відзначають День банківських працівників. Його встановлено указом президента у 2004 році.

Окрім цього, на цю дату припадає Всесвітній день травматолога – професійне свято усіх лікарів-траматологів.

А ще це свято усіх, хто працює з вимірами – Всесвітній день метролога. Його засновано у 1875 році в Парижі, де під час міжнародної дипломатичній конференції було підписано Метричну Конвенцію.

У народному календарі 20 травня – Іван-бражник або Купальниця. У цей день вода вважається цілющою, тому заведено купатися самим та купати коней у річковій воді або ж у будь-якій водоймі.

Прикмети на 20 травня:

Роса швидко висихає – до дощу, не зникає до полудня – буде негода.

Весь день йде дощ – вересень буде теплим.

Веселка ввечері – до ясної погоди, якщо вранці – буде дощ.

На заході сонце яскраво-червоне, незабаром погода зіпсується.

Усім, хто народився 20 травня, слід носити корали.

Що не можна робити 20 травня:

Ухвалювати важливі рішення на емоціях.

Концентруватися на негативних думках, лінуватися та впадати в апатію.

Іменини 20 травня

День ангела сьогодні відзначають Антон, Іван, Йосип, Михайло, Семен та Степан.

Календар свят в Україні на травень 2021

До кінця весни в Україні буде ще чимало професійних свят. Зокрема, 23 травня – День морської піхоти.

Працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження вітатимуть 29 травня.

Повний календар свят на травень 2021 в Україні та світі – на Фактах ICTV.