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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Єгипет продовжив карантин до кінця травня, але парки і пляжі не закриють

єгипет

Уряд Єгипту оголосив про продовження локдауну в країні щонайменше до 31 травня.

Водночас влада вирішила не закривати громадські парки і пляжі за умови дотримання громадянами протиепідемічних правил.

Магазини, торгові центри, кафе, ресторани і кінотеатри працюватимуть до 21.00.

Громадські заходи заборонені по всій країні.

Учням міжнародних шкіл дозволять відвідувати заняття тільки до кінця травня, а з червня навчальний процес продовжать в режимі онлайн.

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Карантин у Єгипті посилили з 6 травня на два тижні для стримування коронавірусу.

Тоді заборонили на найближчі 14 днів великі зібрання та концерти, а також закрили магазини, торгові центри та ресторани.

А пляжі закривалися лише на кілька днів – з 12 до 16 травня.

Джерело: Ahram

Фото: Unsplash

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