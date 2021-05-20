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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

30-градусна спека і грозові дощі: прогноз погоди на вихідні в Україні (КАРТА)

Погода ICTV

У суботу, 22 травня, очікується суха і сонячна погода на всій території України.

Температура також буде приблизно в одному діапазоні – від +20 до +24 градусів.

У Києві без опадів, вночі 9-11, а вдень 21-23 вище нуля.

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У неділю, 23 травня, частину країни накриють дощі з грозами. Зокрема, опади прогнозують у західних, північних, окрім Сумської, а також Черкаській та Вінницькій областях.

У цих регіонах похолоднішає на пару градусів. На Заході +17 +20, на півночі +18 +22.

У центральних областях – від +21 до +25, у східних місцями до +28 +30.

На Півдні України температура коливатиметься в межах +22 +26.

У столиці дощ, гроза, вночі 11-13, вдень 18-20 градусів тепла.

Погода 23 травня

Погода в Україні у травні 2021

Погода в останній весняний місяць буде доволі мінливою. Теплі дні постійно змінюватимуться періодами незначного похолодання.

Детальний прогноз погоди на травень 2021 – на Фактах ICTV.

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