День банківського працівника в Україні відзначають щорічно 20 травня.

Представники цієї професії – надійні люди, вони відповідально ставляться до всього, що роблять, оскільки фінанси відіграють важливу роль в житті кожної людини.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем банкіра в СМС.

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Сьогодні ти – банківський працівник, але в майбутньому, можливо, будеш банкіром? Ти людина відповідальна, талановита і дуже наполеглива! Прийми привітання з професійним святом від тих, хто всім серцем вірить в твій успіх! Не втомлюйся боротися за свої мрії, і вони неодмінно збудуться!

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Вітаю з Днем банківського працівника! Ти керуєш грошовими потоками, та своєю чесною, прогресивною працею робиш посильний внесок у їх примноження! Я точно знаю, саме на таких фахівців як ти, у нас вся надія!

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Щиро вітаю з Днем банкіра! Нехай гроші будуть не лише на роботі, але і в родині, а близькі люди цінують не за фінанси, а за багатий внутрішній світ! Достатку вдома, успіхів в колективі і великого щастя в житті!

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З Днем банківського працівника! Бажаю великих успіхів в роботі, які перетворюватимуть старання у фінансове благополуччя!

Календар свят на 2021 рік

В Україні є чимало свят, які відзначають представники різних професій. Згідно з календарем на 2021 рік, у травні буде щонайменше шість професійних святкових дат.

Серед них – День банківських працівників, День морської піхоти України, Всесвітній день метролога, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України, а також інші важливі дати. Дивіться повний календар неофіційних свят на 2021 рік на Фактах ICTV.