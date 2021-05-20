День вишиванки – неофіційне і відносно молоде свято, але вже дуже улюблене серед українців. Воно переросло зі студентського флешмобу у патріотичний рух українців в усьому світі.

Його зародилося 2006 року. Відтоді його щорічно відзначають у третій четвер травня. У 2021 році День вишиванки припадає на 20 травня.

В цей день українці або шанувальники українських традицій одягають вишиванки.

Факти ICTV підготували привітання, якими можна привітати своїх рідних та друзів з Днем вишиванки.

***

Встає над світом щире сонце вранці,

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – Українець. Я – горджуся цим.

***

Одягну я зранку

Білу вишиванку,

Заплету у косу

Я червоний мак,

Вмиюся росою

З зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо

День новий стрічають,

Хай співають гучно

Радісних пісень,

Бо сьогодні свято

(Українці знають!),

Й весело святкують

Вишиванки День!

***

Вишиванка, вишиванка,

одягну її я зранку,

гарно причешуся,

радісно всміхнуся.

Бо сьогодні свято

будемо святкувати

і пісень співати.

На весь світ казати,

бо у нашої Вишиваночки

сьогодні святечко.

***

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові зізнаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

***

Вишиванку вишивала

Навесні твою,

В нитку мрію укладала

І любов свою.

Ніжну мрію, що шепоче

Дивну казку в сні,

Що цілує твої очі

І співа пісні.

Все найкраще в ній зібрала

Із долин, із гір

І в мережку повкладала

У хрещатий взір.

Хай на серце тобі ляже,

Наче цвіт в маю,

І душі твоїй розкаже

Про любов мою.

Історія свята та значення символіки вишиванки

Вишиванка для громадян нашої країни – це унікальний код українського етносу з зашифрованими оберегами та знаками. Такий одяг яскраво відображає колоритну національну традицію.

Факти ICTV підготували історію виникнення цього свята, а також значення символіки вишиванки.