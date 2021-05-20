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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Короткі привітання з Днем вишиванки

вишиванка

День вишиванки – неофіційне і відносно молоде свято, але вже дуже улюблене серед українців. Воно переросло зі студентського флешмобу у патріотичний рух українців в усьому світі.

Його зародилося 2006 року. Відтоді його щорічно відзначають у третій четвер травня. У 2021 році День вишиванки припадає на 20 травня.

В цей день українці або шанувальники українських традицій одягають вишиванки.

Факти ICTV підготували привітання, якими можна привітати своїх рідних та друзів з Днем вишиванки.

***

Встає над світом щире сонце вранці,
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я – Українець. Я – горджуся цим.

***

Одягну я зранку
Білу вишиванку,
Заплету у косу
Я червоний мак,
Вмиюся росою
З зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо
День новий стрічають,
Хай співають гучно
Радісних пісень,
Бо сьогодні свято
(Українці знають!),
Й весело святкують
Вишиванки День!

***

Вишиванка, вишиванка,
одягну її я зранку,
гарно причешуся,
радісно всміхнуся.
Бо сьогодні свято
будемо святкувати
і пісень співати.
На весь світ казати,
бо у нашої Вишиваночки
сьогодні святечко.

***

Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові зізнаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.

***

Вишиванку вишивала
Навесні твою,
В нитку мрію укладала
І любов свою.
Ніжну мрію, що шепоче
Дивну казку в сні,
Що цілує твої очі
І співа пісні.
Все найкраще в ній зібрала
Із долин, із гір
І в мережку повкладала
У хрещатий взір.
Хай на серце тобі ляже,
Наче цвіт в маю,
І душі твоїй розкаже
Про любов мою.

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Історія свята та значення символіки вишиванки

Вишиванка для громадян нашої країни – це унікальний код українського етносу з зашифрованими оберегами та знаками. Такий одяг яскраво відображає колоритну національну традицію.

Факти ICTV підготували історію виникнення цього свята, а також значення символіки вишиванки.

Фото: Depositphotos

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