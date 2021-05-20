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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Красиві привітання з Днем вишиванки у картинках

Красиві привітання з Днем вишиванки у картинках

Сьогодні, 20 травня, українці святкують міжнародний День вишиванки. Це свято виникло у 2006 році і стало чудовим приводом для того, щоб вкотре одягнути етнічний вишитий одяг.

День вишиванки символізує національну єдність нашого народу, тому і є важливим святом для кожного українця.

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День вишиванки 2021: історія та значення символіки

Жінка, яка вміє вишивати, здавна вважалася справжньою берегинею домашнього вогнища, оскільки вишиванка – це оберіг від злих думок та лих.

Красиві привітання з Днем вишиванки 2021 у картинках – дивіться на Фактах ICTV.

День вишиванки – привітання в картинках

День вишиванки – привітання в картинках

День вишиванки – привітання в картинках

День вишиванки – привітання в картинках

День вишиванки – привітання в картинках

Як і з чим носити вишиванку

За словами персонального стиліста Дар’ї Кулик, не варто боятися носити вишиванки з яскравими квітами та незвичним орнаментом.

Стиліст зазначила, що вишитий одяг став трендом останніх років. А світові дизайнери пропонують публіці широкий асортимент. Як і з чим носити вишиванку – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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