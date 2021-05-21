Lego вперше випустить ЛГБТ-конструктор із різнокольоровими фігурками

Компанія Lego вперше за всю історію випустить набір конструктура, присвяченого ЛГБТ-спільноті. Дизайнер компанії спершу розробив його для себе, однак набір швидко привернув увагу інших.

Набір називається Усі чудові. Він складається із 11 різнокольорових фігур.

Окрім традиційних веселкових кольорів ЛГБТ-прапора, виробники ще додали блідо-блакитний, білий та рожевий відтінки, що представляють транс-спільноту.

Також є ще чорний і коричневий – символ різноманітності відтінків шкіри представників спільноти.

Усі фігурки, окрім однієї, не мають конкретної статі.

Таким чином виражають індивідуальність, залишаючи при цьому неоднозначність.

Виняток – фіолетова фігурка з волоссям, зібраним у високу зачіску. Вона символізує Драґ-Квін (артисти-чоловіки, які виступають в жіночому образі, – Ред.).

We’re super excited to reveal our new set – LEGO Everyone is Awesome! Because we celebrate every LEGO builder ❤️???? #LEGO #EveryoneIsAwesome pic.twitter.com/J7KSz3zWik — LEGO (@LEGO_Group) May 20, 2021

За словами дизайнера Lego Метью Ештона, він спочатку розробив цей набір для себе.

Так чоловік хотів створити в офісі, куди переїхав, ту атмосферу, яка відображала б його приналежність до ЛГБТ.

Однак згодом Ештон привернув увагу інших представників спільноти.

Нині на офіційному сайті Lego анонсували випуск набору на 1 липня. Стартова ціна за один набір конструктора – $35 (близько 960 грн).

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Компанія Apple планує побудувати у Центральній Каліфорнії масштабне сховище для відновлюваних джерел енергії.

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