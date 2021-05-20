Транснаціональна корпорація Microsoft відмовиться від інтернет-браузера Internet Explorer 15 червня 2022 року.

Проект Internet Explorer існував понад 25 років. 19 травня Шон Ліндерсей, менеджер команди, що відповідає за роботу Microsoft Edge, повідомив, що робота браузера буде припинена влітку 2022 року та буде доступна тільки для деяких версій Windows 10.

– Ми оголошуємо, що майбутнє Internet Explorer в Windows 10 знаходиться в Microsoft Edge. Microsoft Edge не тільки є більш швидким, безпечним і сучасним браузером, ніж Internet Explorer, але також може вирішити ключову проблему – сумісність зі застарілими веб-сайтами та додатками, – написав Шон Ліндерсей.

Також він сказав, що в Microsoft Edge вбудований режим Internet Explorer (IE), тому ви зможете отримати доступ до застарілих веб-сайтів і додатків на основі Internet Explorer прямо з Microsoft Edge.

Microsoft представила платформу для роботи у змішаній реальності

У березні Microsoft представила платформу для взаємодії людей у ​​віртуальній реальності. Її можна буде використовувати на різних пристроях.

Люди, які знаходяться далеко один від одного, зможуть спілкуватися у режимі віртуальної реальності. А інженери та архітектори зможуть створити 3D-моделі будь-яких предметів. Також платформу можна використовувати для навчання.

Джерело: Microsoft