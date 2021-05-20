Як закодувати ім'я у вишиванку – схеми і значення (ТЕСТ)

День вишиванки покликаний зберегти споконвічні народні традиції створення і носіння етнічного вишитого українського одягу і святкується щорічно в третій четвер травня. Цьогоріч День вишиванки відзначаємо 20 травня.

У цей день кожен охочий може долучитися до свята, надягнувши традиційну вишиту сорочку на роботу, в університет, школу або дитячий садок.

Символи

Тривалі дослідження вчених довели, що за візерунками на стародавніх вишивках можна визначити все – від імені вишивальниці до часу її роботи.

Відомий знавець народної творчості Володимир Підгірняк проаналізував твори майстрів Прикарпаття та знайшов певні закономірності в орнаментах, які наштовхнули його на наявність в них закодованої інформації.

Про це вчений розповів у книзі Текстова вишивка. Бродівське лист та детально розписав спеціальний алфавіт, в якому кожен символ у вишиванці відповідає певній букві кирилиці, цифри, навіть місяцю року.

Нижче є багато символів, які допоможуть вам “прочитати” вишиванку, розібратися в її значенні і навіть створити власний, унікальний орнамент.

Бонус

Знайдіть своє ім’я та імена ваших рідних чи друзів уже в готових варіантах орнаментів.

Якщо ж відповідного тут немає, згори достатньо інформації, щоб власноруч створити будь-який іменний орнамент.

Пройдіть ТЕСТ і дізнайтеся, чи знаєте ви значення окремих символів на вишиванці.