День вишиванки 2021 – топ-10 цікавих фактів

20 травня в усій Україні святкують День вишиванки. Ця традиційна вишита сорочка – не тільки красивий предмет гардеробу, але й важлива складова нашої національності, історії та культури.

До дня вишиванки 2021 Факти ICTV підготували 10 цікавих фактів про вишиванку, які ви точно не знали.

Сьогодні поєднання вишиванки із повсякденним одягом – модний тренд, але мало хто знає, що започаткував його ще Іван Франко.

Український поет першим вдягнув вишивану сорочку із піджаком і саме у такому вигляді він зображений на 20-гривневій купюрі.

Хто міг вишивати сорочки

Раніше вишивати національні сорочки могли лише жінки. Вважалося, що під час вишивання вони вкладають у виріб позитивну енергетику. Така сорочка символізує вірність, добро та кохання.

Обряди під час вишивання

Вишивання сорочки – дуже серйозний процес. Перед тим, як почати, дівчина мала поститися та молитися. За вишивання також можна було сідати тільки з чистими руками.

Сакральне значення вишиванки

Вишиванка завжди мала сакральне значення для українців, тож першу вишиту сорочку немовляти обробляли церковними свічками, які використовувались під час його хрещення.

Для чоловіка вишиванку створювала його дружина, але зробити це дівчина мала ще до заміжжя.

Під час вишивання орнаменту дівчина розповідала спеціальне замовляння. Сорочка мала бути символом вірності, тож у народі казали: Якою білою є сорочка на тілі, таким щоб і чоловік до жінки був.

Якщо після прання тканина не втратила своєї білизни – чоловік вірний дружині, а якщо посіріла чи полиняла – відбулася зрада.

Особливі вишиванки створювались і для посівного сезону, вони мали допомогти притягнути багатий врожай.

Вік вишиванок

Вишиванки з’явились ще за часів скіфів, такого висновку дійшли вчені, які знайшли на Черкащині срібні прикраси з фігурками чоловіків у одязі, оздобленому вишивкою.

Під час детального аналізу візерунки показали свою ідентичність з українським вбранням.

Також про скіфські вишиванки у свої працях згадував стародавній історик Геродот.

Чому раніше на вишиванках не було маків

Квітки маків, які так часто зустрічаються на сучасних вишиванках, широкого поширення набули лише наприкінці XX ст., адже насправді ці квітки символізували печаль і смерть.

Білосніжні вишиванки

Українська вишиванка була здебільшого кольоровою, але найвишуканішою і найтоншою вважалась вишивка білими нитками по білій тканині. Такі візерунки нагадують мереживо, а носила їх європейська знать або українська шляхта.

Використовували такі сорочки як натільні.

Найкольоровіші регіони

Кожен регіон України використовує власні кольори та варіанти орнаменту для оздоблення вишиванок, але найбільш кольоровими вважаються Поділля та найзахідніші регіони.

Тут вишиванки можуть відрізнятись у кожному селі, подільські майстри прикрашають сорочки усіма барвами та навіть срібними чи золотими нитками.

А у деяких західних регіонах, наприклад на Тернопільщині, вишивкою прикрашають лише один елемент сорочки, наприклад рукав чи комірець.

Розмаїття швів

На сьогодні дослідники нараховують понад 200 різноманітних старовинних швів на основі 20 технік вишивання.

Серед них були дуже поширеними гладь, низь, колосковий шов, кручений шов, вузлики, вирізання, виколювання, мережка та плетінка.

А от хрестик, який вважають традиційним українським способом вишивання, прийшов в України лише у XIX ст., коли європейська компанія Brocard почала використовувати для своїх парфумів пакування із зображеннями схем для вишивки.

Вишиванка на телебаченні

Вперше на телеведучому українська національна вишиванка з’явилась у 2004 році.

Її вдягнув Андрій Шевченко у прямому ефірі телемарафону Ніч виборів.

Якщо вам кортить більше дізнатись про значення кожного стародавнього візерунка, Факти ICTV підготували інтерв’ю із етнологом, яка розкрила усі таємниці українського вбрання.