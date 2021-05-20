Південнокорейська компанія Samsung анонсувала в Китаї нову модель смартфона – Galaxy F52 5G.

Модель отримала 6.6-дюймовий дисплей, підтримку 5G, основну камеру – 64 МП, фронтальну – 16 МП. Також смартфон наділений восьмиядерним процесором, 128 ГБ оперативної пам’яті та 8 ГБ вбудованої. Має роз’єм для двох SIM і карти microSD.

Розмір – 164,6х76,3х8,7 мм;

вага – 199 г;

акумулятор – 4500 мАг;

дисплей – 1080 x 2408 пікселів;

платформа – Android + One UI 3.1.

Також він наділений сканером відбитків пальців, гіроскопом, електронним компасом і датчиком наближення та освітлення.

У Китаї можна попередньо замовити Galaxy F52 5G за $310.

Samsung представила ноутбуки Galaxy Book

Наприкінці квітня Samsung представила лінійку преміальних ноутбуків – Galaxy Book Pro, Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro 360.

Galaxy Book Go працюватиме під управлінням Windows 10. Galaxy Book Pro і Galaxy Book Pro 360 будуть оснащені процесорами Intel 11-го покоління. Детальніше про ноутбуки Galaxy Book – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Samsung