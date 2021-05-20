21 травня любителі віскі відзначають Всесвітній день віскі, а фанати чаю – Міжнародний день чаю.
Загалом цей день увійшов в історію декількома знаковими подіями та святами.
Тому Факти ICTV розкажуть про найважливіші свята, а також прикмети та заборони, які випадають на 21 травня.
Яке свято 21 травня
У 2021 році на 21 травня випадає свято Всесвітній день собак.
Ініціатором такого свята виступив у 2016 році The Vanderpump Dog Foundation.
Його мета – підвищення обізнаності про глобальне насильство над собаками.
Також Всесвітній день собак покликаний привернути увагу до дивних, чуйних істот, якими є песики.
Також цього дня святкують Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.
Зокрема, у 2001 році ЮНЕСКО прийняла загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002-го Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.
У 2003 році це свято вперше офіційно відзначили у всьому світі.
Його мета – визнання, захист та активне пропагування блага, пов’язаних із культурним розмаїттям, на місцевому, національному та міжнародному рівнях.
День ангела 21 травня
У п’ятницю, 21 травня, святкують іменини – Адріан, Арсеній, Іван та Ян.
Прикмети на 21 травня
- Якщо 21 травня цілий день дощитиме – то це до великого врожаю грибів;
- Якщо у цей день ясно цвіте черемха, то літо буде мокрим;
- Якщо вечірнє небо буде червоним – це на ясну погоду.
- Якщо ввечері буде веселка – то це до вдалого дня.
Що не можна робити 21 травня
- Не можна лаятись та сваритися;
- Не можна брехати оточуючим;
- Не варто давати в борг гроші – їх можуть не повернути;
- Не потрібно жалітись на свою долю, бо це може привабити негативні події.
Свята у травні 2021
В останній місяць весни є чимало важливих дат – як міжнародних, так і суто українських.
Зокрема, 22 травня відзначатимуть Міжнародний день біологічного різноманіття, а 25 травня – День філолога.
Повний календар свят на травень 2021 – на Фактах ICTV.