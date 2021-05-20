21 травня любителі віскі відзначають Всесвітній день віскі, а фанати чаю – Міжнародний день чаю.

Загалом цей день увійшов в історію декількома знаковими подіями та святами.

Тому Факти ICTV розкажуть про найважливіші свята, а також прикмети та заборони, які випадають на 21 травня.

Яке свято 21 травня

У 2021 році на 21 травня випадає свято Всесвітній день собак.

Ініціатором такого свята виступив у 2016 році The Vanderpump Dog Foundation.

Його мета – підвищення обізнаності про глобальне насильство над собаками.

Також Всесвітній день собак покликаний привернути увагу до дивних, чуйних істот, якими є песики.

Також цього дня святкують Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.

Зокрема, у 2001 році ЮНЕСКО прийняла загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002-го Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 травня Всесвітнім днем ​​культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.

У 2003 році це свято вперше офіційно відзначили у всьому світі.

Його мета – визнання, захист та активне пропагування блага, пов’язаних із культурним розмаїттям, на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

День ангела 21 травня

У п’ятницю, 21 травня, святкують іменини – Адріан, Арсеній, Іван та Ян.

Прикмети на 21 травня

Якщо 21 травня цілий день дощитиме – то це до великого врожаю грибів;

Якщо у цей день ясно цвіте черемха, то літо буде мокрим;

Якщо вечірнє небо буде червоним – це на ясну погоду.

Якщо ввечері буде веселка – то це до вдалого дня.

Що не можна робити 21 травня

Не можна лаятись та сваритися;

Не можна брехати оточуючим;

Не варто давати в борг гроші – їх можуть не повернути;

Не потрібно жалітись на свою долю, бо це може привабити негативні події.

Свята у травні 2021

В останній місяць весни є чимало важливих дат – як міжнародних, так і суто українських.

Зокрема, 22 травня відзначатимуть Міжнародний день біологічного різноманіття, а 25 травня – День філолога.

Повний календар свят на травень 2021 – на Фактах ICTV.