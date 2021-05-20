PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Єгипет повернув візовий збір для іноземних туристів

египет

Влада Єгипту відновила візовий збір у розмірі $25 для туристів, які приїжджають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан.

Це означає, що завершився період з оформлення безкоштовних віз для іноземних туристів, який діяв з 1 листопада 2020 року.

Раніше передбачалося, що він діятиме тільки до 30 квітня.

Читайте
ПЛР-тест або вакцинація: як українці зможуть поїхати в Туреччину і Єгипет

Напередодні уряд оголосив про продовження локдауну в Єгипті щонайменше  до 31 травня.

У цей період магазини, торгові центри, кафе, ресторани і кінотеатри працюватимуть до 21.00, заборонені будь-які масові заходи.

Але громадські парки і пляжі будуть відкриті за умови дотримання громадянами протиепідемічних правил.

Джерело: Egypt Independent

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка