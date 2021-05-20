Влада Єгипту відновила візовий збір у розмірі $25 для туристів, які приїжджають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан.

Це означає, що завершився період з оформлення безкоштовних віз для іноземних туристів, який діяв з 1 листопада 2020 року.

Раніше передбачалося, що він діятиме тільки до 30 квітня.

Напередодні уряд оголосив про продовження локдауну в Єгипті щонайменше до 31 травня.

У цей період магазини, торгові центри, кафе, ресторани і кінотеатри працюватимуть до 21.00, заборонені будь-які масові заходи.

Але громадські парки і пляжі будуть відкриті за умови дотримання громадянами протиепідемічних правил.

Джерело: Egypt Independent