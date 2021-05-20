До літа лишилося менше двох тижнів! Українці, сидячи в задушливих офісах, вже мріють про пляжі, пахлаву медову, мідії, рапани, кавуни та прохолодні коктейлі біля басейну. Проте чи всі готові до пляжного сезону?

Ось, наприклад, українські зірки вже з зими почали готуватися до нього, наче до виходу на червоний килим. Джамала – на 6, Цибульська – на 15, Настя Каменських – на 20! Ці цифри – це кілограми, з якими співачки розпрощалися до літа. Сьогодні селебріті розкажуть і вам, як позбутися ваги без шкоди для здоров’я і виглядати на пляжі краще за всіх.

Своїм неймовірним перевтіленням приголомшує співачка Оля Цибульська. Декілька років вона намагалася боротися із зайвою вагою. Ходила до спортзалів, голодувала, навіть слухала спеціальну музику для схуднення.

Все було марно, допоки Оля не звернулася до дієтолога. Фахівці склали спеціальну програму харчування, яка дозволяла їсти все, але дуже маленькими порціями та тільки до семи вечора, розповіла Цибульська.

– Топ звичок – це вода зранку натщесерце, з лимоном. Можна лайм, можна м’яту. Не їсти та не пити після 19.00 взагалі! І займатися чимось на букву С – спорт чи секс, обирайте самі, – зазначила вона.

На літньому відпочинку співачка тепер вдягатиме купальник не розміру L, як було раніше, а S-ку. Її параметри зараз наближені до ідеальних 95-60-90.

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– Схуднення – це такий процес, якщо ти ним займаєшся, як сексом, то в результаті отримуєш задоволення. Дівчата, любіть себе, бережіть себе, балуйте і ваші коти нікуди від вас не підуть, – наголосила співачка.

А що ж допомогло побороти зайві кілограми колезі Цибульської – NK – Насті Каменських? Свою помітно струнку талію Настя повсякчас демонструє в Instagram. Наприклад, на фото із Мексики. Туди нещодавно співачка полетіла із мамою Лідою та подружкою Анею і зняли реаліті-шоу Дівчата рулять, як розповідає Настя.

– Ми там пройшли крізь такі штуки! Це неймовірне випробування для всіх нас. Ми потрапили в таку спеку! Ми бороли свої страхи замкнутого простору, темряви. Але і класно відпочили, – розповіла співачка.

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Аби на пляж виходити у супер відкритому бікіні Каменських виключила із раціону вершкове масло, сіль та всі продукти, що містять цукор. І своїм дівчатам під час мандрівки забороняла таке вживати, просто вихвачувала із рук навіть кавун – бо там є цукор.

– В кавуні – вода і цукор. Від нього можна розтовстіти. Я намагалася якомога більше стримати своїх дівчат від імпульсивних покупок. Коли ти купуєш додому багато, ти то все і з’їдаєш, – зазначила вона.

Кожен день Настя займається спортом. Встає о 6-тій ранку, робить пробіжку, інколи бере із собою свого песика Мімі, а потім вже снідає вівсяною кашею із фруктами. Де б співачка не була, у неї завжди є із собою лоточки зі здоровою їжею. Нічого смаженого, тільки парене і варене. Так Каменських тримає себе у формі та завжди готова до літа.

На шість кілограмів за півтора місяця схудла співачка Джамала. На червоній доріжці премії YUNA, Джамала вразила всіх стрункою фігурою у яскравій салатовій сукні. Зірка поділилася своєю збалансованою дієтою, яку назвала: ніякого голоду.

– Важливо не голодати. Якщо я відчувала, що хочу їсти – брала із собою жменьку горішків і це мені дуже допомагало. На сніданок я їла: омлет-салат, омлет-авокадо. На обід – їла індичку та салат. На вечерю – склянку безлактозного молока або салат із рибою. І все. Якщо відчуваєш голод – горіхи, – розповіла вона.

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Ось так виглядає меню Джамали на день, яке їй склали в одній зі столичних клінік дієтології:

Кількість прийомів їжі: 5 (через 2,5-3 години)

Пробудження

Вітамін D натщесерце;

Метаболічна зарядка;

300-500 мл теплої води із лимоном (або без).

Варіанти сніданку

1. Яйця (2 шт.), овочі (окрім картоплі) 150-200 г та один-два варіанта жирів.

2. Білий м’який сир (адигейський, бринза, моцарела, фета, сир кисломолочний 9%) 100-150 г, овочі (крім картоплі) 150-200 г та один-два варіанта жирів.

3. Риба (лосось, сьомга, скумбрія, оселедець або інший варіант риби) 100-200 г та один-два варіанта жирів.

4. Хумус (сочевиця) 100-150 г, овочі (окрім картоплі) 150-200 г та один-два варіанта жирів.

5. Каша цільнозернова 100-150 г, овочі (окрім картоплі) 150-200 г, один-два варіанта жирів та фрукт (ківі) 200 г.

Приклад: гречана каша з додавання вершкового масла та квашена капуста чи буряк.

Приклад овочів: морква, буряк, селера, баклажан, кабачок, томат, листова зелень, усі види капусти, артишок, перець солодкий, дайкон, редиска, спаржа.

Варіанти обіду

1. Суп овочевий (пісний борщ, можна із додавання картоплі) 250 мл, або фрукти 250 г (якщо не були на сніданок), або запечена картопля 150 г.

2. М’ясо птиці (курка, індичка, перепілка, цесарка) без шкіри або кролик/червоне м’ясо до двох разів на тиждень (телятина, яловичина, баранина) 150 г, або риба (біла, червона) 150 г.

3. Салат зі свіжих чи квашених овочів 200 г.

Обрати один варіант із кожного пункту. Вода, чай трав’яний.

Варіанти полуденку

Горіхи 30-40 г (окрім арахісу і кеш’ю), або гарбузове насіння 30-40 г, або авокадо 1 шт., або оливки 10-15 шт., або кефір (натуральний йогурт) 200-250 мл

Варіанти вечері

1. Овочі (крім картоплі, буряка, моркви, гарбуза, батату) 300 г та будь-які три варіанта жирів.

2. Біла риба 150 г, овочі (крім картоплі, моркви, гарбуза, батату) 150 г та будь-які два варіанта жирів.

3. Креветки 150 г, овочі (крім картоплі, моркви, гарбуза, батату) та будь-які два варіанта жирів.

4. М’який білий сир (моцарела, адигейський, бринза, фета) 100 г, овочі (крім картоплі, моркви, гарбуза) 200 г та будь-які два варіанта жирів.

Один раз на тиждень без вечері (за самопочуттям). Спеції та сіль – до свого смаку. Овочі – у термообробці (гриль, парові, тушковані, запечені). Варіанти жирів:

Масло (оливкове, гарбузове, льняне, кунжутне) – 1 чайна ложка

Насіння льону або кунжутне насіння – 1 столова ложка

Гарбузове насіння – 1 столова ложка

Горіхи (крім арахісу і кеш’ю) – 1 столова ложка

Кедрові горіхи – 1 столова ложка

Половинка авокадо

Сало – 20 г

Оливки – 5-6 шт.

Вершкове масло – 1 чайна ложка

Тертий пармезан – 1 столова ложка

На 15 кілограмів завдяки порадам дієтологів схудла і зірка українського репу Alyona Alyona. З раціону прибрала прості вуглеводи, а фрукти замінила на овочі. Ціль в Альони – скинути 29 кілограмів за рік, та через карантин в процесі трохи пригальмувала, розповідає реперка.

– Я схудла і набрала знову. Я в Instagram постійно висвітлювала всі події, що відбувалися зі мною, як карантин вплив на те, як я худну. І я вважаю, що тому, хто стукає – двері відчиняться. Не вийшло цей рік, вийде наступного. Дай Боже, щоб більше не було локдаунів і можна було спокійно ходити в спортзал, – розповіла вона.

Проте реперка не сильно засмучується і зробила власний бодіпозитив частиною іміджу, який приносить співачці славу та велику кількість підписників у Instagram. На фото майже у негліже вона пародує всесвітньовідомих зірок.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

– То не для розваг. Я обов’язково під більшістю з пародій пишу текст, який стосується цих пародій. Що я хотіла сказати, яка соціальна тема мене турбує і обов’язково питаю думку людей. Я все читаю, все враховую. Треба розуміти куди рухається суспільство, особливо моя аудиторія: що вона, яка вона, що вона хоче і що її торкає, – зазначила реперка.

Зіркові дієти – наочний приклад того, як можна схуднути. Але відмова від фруктів, як в Alyona Alyona, чи вершкового масла, як у Каменських, не всім на користь, застерігає лікар-дієтолог Ольга Безугла.

– Треба здати аналізи, щоб підібрати правильну дієту, які покажуть обмін білків, жирів і вуглеводів. Тоді лікар зможе побачити причини набору ваги. Далі лікар-дієтолог допоможе, в залежності від того, який вид обміну порушений, підібрати оптимальний раціон, – розповіла Ольга Безугла.

В разі порушення вуглеводного обміну – будуть скорочені вуглеводи. Якщо порушений білковий обмін, то частково рекомендується скоротити білки. І у випадку порушення жирового обміну – збалансувати ті жири, які присутні у вашому харчуванні. Тож, не відкладайте консультації у дієтолога, готуйтеся до літа, бо воно вже через 12 днів.

Фото: Alyona Alyona, Настя Каменських, Оля Цибульська