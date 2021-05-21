День ангела Арсенія (21 травня 2021): привітання й значення імені

21 травня відзначають день ангела Арсенія. Це ім’я в перекладі з давньогрецької означає мужній.

Чоловіки, названі цим іменем, добрі, тихі та привітні. Вони рідко конфліктують.

Арсенії – дуже працелюбні. Також вони чудові організатори, які із легкістю можуть долучити до справи інших.

Ці чоловіки енергійні, винахідливі та амбітні. Часто довго виважують кожен крок через надмірну сумлінність, дисциплінованість та наполегливість.

Якщо у Вас є знайомі з іменем Арсеній, можете привітати їх, скориставшись привітаннями, які підготували Факти ICTV.

Привітання з днем ангела Арсенія в прозі

Арсенію, вітаю тебе з днем ангела! Нехай тобі вдається втілювати в життя всі плани! Хай бажання здійснюються, а друзі й рідні завжди будуть поруч! Радості й сімейного затишку!

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Арсенію, у твій день ангела бажаю міцного здоров’я, кохання, яскравих днів, щасливих моментів!

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Арсенію, бажаю любові безмежної! Нехай серце завжди буде сповнене радістю й світлом!

Привітання з днем ангела Арсенія в СМС

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Арсенію,

Прийми привітання!

***

Арсенію, сьогодні ми тебе вітаємо!

Великого щастя бажаємо.

Будь здоровий, коханий, багатий,

Доброї роботи, гідної зарплати!

***

Нехай в житті усе тобі

Вдається легко, без зусиль,

Хай щастя наповнює твій дім,

Усі негаразди зникають, мов дим.

Нехай у душі любов живе,

Здоров’я Бог тобі дає,

Будь сильним і веселим ти,

До мрій без перешкод іди!

Привітання з Днем ангела Арсенія в листівках

Коли День батька 2021

У 2021 році в Україні третій рік поспіль офіційно вітатимуть татусів зі святом.

Започаткував День батька в 2019 році своїм указом п’ятий президент України Петро Порошенко.

Свято щороку відзначають у третю неділю червня.

Детальніше про те, коли святкуватимуть День батька 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.