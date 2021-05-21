Трійця у 2021 році припадає на 20 червня, її святкують три дні. Традиційно Трійця – це 50-й день після Світлого Воскресіння Ісуса Христа, яке цьогоріч українці відзначали 2 травня.

20 червня – державне свято. Згідно з постановою українського уряду, якщо таке свято випадає в неділю, наступний день буде також вихідним. Відповідно, у понеділок, 21 червня, українці будуть відпочивати.

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Крім того, три дні поспіль українці будуть відпочивати й наприкінці червня – 27, 28 і 29 числа. Додатковий вихідний подарує українцям ще одне державне свято – День Конституції України.

Календар церковних свят

У 2021 році в церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця. Їх називають перехідними, оскільки щороку припадають на різні числа.

Ознайомитися з календарем церковних свят на 2021 рік можна на Фактах ICTV.