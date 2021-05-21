22 травня віряни відзначають день перенесення мощей святого Миколи Чудотворця. Це свято в народі називають “Весняним Миколою”, “Літнім Миколою”, “Теплим Миколою”. Його у церковний календар нашої країни ввів митрополит Єфрем наприкінці ХІ сторіччя.

Також 22 травня відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття – день, присвячений тому, щоб переконатися, що Земля залишається місцем, де всі істоти – незалежно від того, в якому середовищі вони мешкають – можуть не лише жити, але й процвітати.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Акулина, Семен.

Народні прикмети і традиції

Якщо на Теплого Миколу йде дощ, буде гарний урожай;

Ранкова роса на Миколая вважається цілющою, нею намагаються вмитися, щоб бути красивим і здоровим, також корисно походити по траві босоніж;

З давніх-давен вважається, що Святий Микола протегує закоханим, тому молодята і ті, хто збирався грати весілля, просили захисту і допомоги у святого;

На це релігійне свято можна працювати: вдома, в саду і на городі. Тому до цього дня краще прибрати у будинку, адже святий не любить безладу.

Що не можна робити сьогодні

Категорично не можна стригтися на Миколая Чудотворця;

У цей день була заборона брати до рук ножиці;

На Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу, інакше сім років родина терпітиме злидні і лиха;

До дня Святого Миколая не можна брати в борг, інакше не буде фінансового успіху весь рік. Краще роздати борги до свята.

Календар свят на 2021 рік

У 2021 році на українців чекає безліч різноманітних свят. Деякі відзначаються на державному рівні і приносять нам додаткові вихідні, але є дати, у які просто потрібно згадати про певну подію чи проблему або привітати друзів та близьких з їх професійним святом.

Для того, щоб не пропустити жоден важливий день, дивіться календар неофіційних свят від Фактів ICTV.