У фінальному випуску реаліті-шоу Холостяк Михайло Заливако визначився із переможницею та вирішив продовжити стосунки із Анею.

Цього разу до фіналу пройшли відразу три дівчини, тож для того, щоб обрати двох фіналісток холостяк влаштував невелику зустріч із ними.

Під час неї холостяк запросив дівчат до великого меблевого центру та запропонував обрати меблі для їх майбутньої потенційної квартири.

У ході спілкування Михайло з’ясовував, як дівчата ставляться до побуту та сімейного життя.

Після побачення він дав троянди Ані та Юлі та вирішив попрощатись з Розалі. За його словами, їх почуття згасли і він більше не відчуває, що вони пара.

– Я не очікував що сьогодні буде так багато не нас, – сказав Михайло Розалі на прощання.

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Після цього фіналісток, як і належне, стало дві, і з кожною з них Михайло мав останнє побачення у Дубаї.

Побачення Ані та Міші у фіналі шоу Холостяк

Аню Михайло запросив до екстремального парку розваг, де пара спробувала усі найвищі гірки та найшвидші каруселі.

Кілька разів під час побачення Михайло казав, що йому дуже подобається, як він відчуває себе поруч з Анею, тому наприкінці відвідування парку розваг він подарував дівчині величезну м’яку іграшку.

Після парку розваг закохані попрямували до незвичного дубайського ресторану, столи якого тримаються на підйомному крані.

Там Михайло та Аня встигли дещо посперечатись стосовно того, де вони мешкатимуть, якщо Анна стане обраницею Холостяка, адже вона проживає в Києві, а Михайло в Харкові.

На завершення холостяк усамітнився з Анею в номері та вирішив поговорити про особисті речі. Пара порушила питання попередніх стосунків, планів на майбутнє та навіть сексу.

Побачення закінчилося масажем і палкими поцілунками в ліжку.

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Побачення Юлі та Міші у фіналі шоу Холостяк

Юлію Міша запросив покататися на сноуборді, адже хотів трошки розвеселити дівчину, яка завжди поводила себе із ним спокійно.

Виявилось, що Юля зовсім не вміє кататись на сноуборді, тож Михайло взявся її навчати, це ще більше зблизило пару.

Сюрпризом для дівчини стали справжні пінгвіни, яких ій показав Михайло.

Після розваг пара відправилась у ресторан із надзвичайним видом на дубайські фонтани. Під час вечері Михайла підкорила справжність та щирість дівчини, вони говорили про кохання, стосунки та сімейне життя.

Після цього пара усамітнилась у романтичній кімнаті зі свічками. Юля зізналась Михайлу у коханні, а він сказав, що теж має романтичні почуття до дівчини.

Наприкінці побачення пара вирішила пограти в шашки на поцілунок.

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Після закінчення побачень усі три герої ще раз пригадали свій шлях на проекті та розвиток своїх стосунків. Михайло пояснив, чому віддає каблучку саме Ані.

– Я люблю тебе. Це більше, ніж закоханість, – сказав Михайло Ані перед тим, як вручити каблучку.

Холостяк 11

В 11 сезоні головним героєм шоу Холостяк став бізнесмен із Харкова Михайло Заливако.

31-річний Михайло одразу попередив, що усі рішення ухвалюватиме швидко, але вперше за 11 сезонів не попрощався ні з ким на першій вечірці, щоб мати змогу краще познайомитися з учасницями.

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