22 травня православні християни святкують День Миколи Чудотворця. Цього святого вшановують двічі на рік: 19 грудня – це День святого Миколая, а 22 травня – святителя Миколая Чудотворця (весняного).
Зимова дата пов’язана з його смертю, а весняна – з перенесенням мощей святого в місто Барі.
У православ’ї його вважають покровителем дітей, закоханих пар, солдат, купців і торговців, а також моряків.
Що не можна робити на Миколу Весняного
- Займатися рукоділлям: шити, вишивати, в’язати.
- Заборонено стригтися на Миколая Чудотворця.
- Загалом у цей день не бажано брати в руки ножиці.
- На Миколи не варто відмовляти нікому, хто попросить про допомогу.
- Не можна тримати борг, інакше не буде фінансової удачі весь рік. Краще роздати борги до свята.
Народні прикмети на 22 травня
- Якщо на Миколу йде дощ, то буде багатий урожай.
- Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.
- Грім уночі віщує гарну погоду вдень.
- Якщо вільха зацвіла – пора гречку сіяти.
- Тим, хто на Миколу жебрака нагодує, не бути в нужді.
- 22 травня потрібно обов’язково помиритися з усіма, з ким є конфлікти.
- Потрібно сватати наречених, щоб щастивим було сімейне життя.
Православні свята у 2021
Великдень православні християни вже відсвяткували, але попереду ще дві дати, які пов’язані зі Світлим Христовим Воскресінням.
Це Вознесіння Господнє, яке припадає на 10 червня, і День Святої Трійці (20 червня). Вони відносяться до дванадесятих перехідних свят, які не мають постійної дати.
Повна інформація про дати свят, пости і поминальні дні зібрана в церковному календарі 2021 на Фактах ICTV.