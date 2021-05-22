22 травня православні християни святкують День Миколи Чудотворця. Цього святого вшановують двічі на рік: 19 грудня – це День святого Миколая, а 22 травня – святителя Миколая Чудотворця (весняного).

Зимова дата пов’язана з його смертю, а весняна – з перенесенням мощей святого в місто Барі.

У православ’ї його вважають покровителем дітей, закоханих пар, солдат, купців і торговців, а також моряків.

Що не можна робити на Миколу Весняного

Займатися рукоділлям: шити, вишивати, в’язати.

Заборонено стригтися на Миколая Чудотворця.

Загалом у цей день не бажано брати в руки ножиці.

На Миколи не варто відмовляти нікому, хто попросить про допомогу.

Не можна тримати борг, інакше не буде фінансової удачі весь рік. Краще роздати борги до свята.

Народні прикмети на 22 травня

Якщо на Миколу йде дощ, то буде багатий урожай.

Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.

Грім уночі віщує гарну погоду вдень.

Якщо вільха зацвіла – пора гречку сіяти.

Тим, хто на Миколу жебрака нагодує, не бути в нужді.

22 травня потрібно обов’язково помиритися з усіма, з ким є конфлікти.

Потрібно сватати наречених, щоб щастивим було сімейне життя.

Православні свята у 2021

Великдень православні християни вже відсвяткували, але попереду ще дві дати, які пов’язані зі Світлим Христовим Воскресінням.

Це Вознесіння Господнє, яке припадає на 10 червня, і День Святої Трійці (20 червня). Вони відносяться до дванадесятих перехідних свят, які не мають постійної дати.

Повна інформація про дати свят, пости і поминальні дні зібрана в церковному календарі 2021 на Фактах ICTV.