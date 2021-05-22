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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Микола Чудотворець весняний: прикмети та що не можна робити 22 травня

Микола Чудотворець

22 травня православні християни святкують День Миколи Чудотворця. Цього святого вшановують двічі на рік: 19 грудня – це День святого Миколая, а 22 травня – святителя Миколая Чудотворця (весняного).

Зимова дата пов’язана з його смертю, а весняна – з перенесенням мощей святого в місто Барі.

У православ’ї його вважають покровителем дітей, закоханих пар, солдат, купців і торговців, а також моряків.

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Що не можна робити на Миколу Весняного

  • Займатися рукоділлям: шити, вишивати, в’язати.
  • Заборонено стригтися на Миколая Чудотворця.
  • Загалом у цей день не бажано брати в руки ножиці.
  • На Миколи не варто відмовляти нікому, хто попросить про допомогу.
  • Не можна тримати борг, інакше не буде фінансової удачі весь рік. Краще роздати борги до свята.

Народні прикмети на 22 травня

  • Якщо на Миколу йде дощ, то буде багатий урожай.
  • Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.
  • Грім уночі віщує гарну погоду вдень.
  • Якщо вільха зацвіла – пора гречку сіяти.
  • Тим, хто на Миколу жебрака нагодує, не бути в нужді.
  • 22 травня потрібно обов’язково помиритися з усіма, з ким є конфлікти.
  • Потрібно сватати наречених, щоб щастивим було сімейне життя.

Православні свята у 2021

Великдень православні християни вже відсвяткували, але попереду ще дві дати, які пов’язані зі Світлим Христовим Воскресінням.

Це Вознесіння Господнє, яке припадає на 10 червня, і День Святої Трійці (20 червня). Вони відносяться до дванадесятих перехідних свят, які не мають постійної дати.

Повна інформація про дати свят, пости і поминальні дні зібрана в церковному календарі 2021 на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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