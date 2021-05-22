Микола Чудотворець – дуже шанований святий у православних християн, тому в церковному календарі йому присвячено два свята, а день ангела Миколи можна святкувати майже 160 разів на рік.

19 грудня українці відзначають День святого Миколая, а 22 травня – Миколи весняного (святителя Миколая Чудотворця). У народі його ще називають Микола Літній.

Цей святий є покровителем дітей, моряків, мандрівників, закоханих пар, солдатів, купців і торговців.

Ім’я Микола має давньогрецьке походження і складається з двох слів нікос – переможець і лаос – народ, тобто переможець народів.

22 травня день ангела святкують маленькі та великі Миколи. Якщо серед ваших близьких, друзів і знайомих є чоловіки з таким ім’ям, не забудьте їх привітати. Факти ICTV пропонують добірку картинок з днем ангела Миколи.

Привітання в листівках з днем ангела Миколи

СМС-привітання з днем ангела Миколи

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Миколи,

Прийми привітання!

***

Цього дня хай гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай Миколі помагає

Ангел покровитель!

***

Коля! Коля! Миколай!

Не сумуй і не зітхай,

Не хворій і не хандри,

І здоров’я бережи!

Ти чудовий чоловік,

Будь таким увесь свій вік!

Ти найкращий в світі Коля!

Пам’ятай, це твоя доля!

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