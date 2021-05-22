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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Найкращі привітання з днем ​​ангела Миколи в картинках та СМС

Микола Чудотворець

Микола Чудотворець – дуже шанований святий у православних християн, тому в церковному календарі йому присвячено два свята, а день ангела Миколи можна святкувати майже 160 разів на рік.

19 грудня українці відзначають День святого Миколая, а 22 травня – Миколи весняного (святителя Миколая Чудотворця). У народі його ще називають Микола Літній.

Цей святий є покровителем дітей, моряків, мандрівників, закоханих пар, солдатів, купців і торговців.

Ім’я Микола має давньогрецьке походження і складається з двох слів нікос – переможець і лаос – народ, тобто переможець народів.

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22 травня день ангела святкують маленькі та великі Миколи. Якщо серед ваших близьких, друзів і знайомих є чоловіки з таким ім’ям, не забудьте їх привітати. Факти ICTV пропонують добірку картинок з днем ангела Миколи.

Привітання в листівках з днем ангела Миколи

Привітання з днем ангела Миколи у картинках

Привітання з днем ангела Миколи у картинках

Привітання з днем ангела Миколи у картинках

Привітання з днем ангела Миколи у картинках

Привітання з днем ангела Миколи у картинках

СМС-привітання з днем ангела Миколи

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Миколи,
Прийми привітання!

***

Цього дня хай гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай Миколі помагає
Ангел покровитель!

***

Коля! Коля! Миколай!
Не сумуй і не зітхай,
Не хворій і не хандри,
І здоров’я бережи!
Ти чудовий чоловік,
Будь таким увесь свій вік!
Ти найкращий в світі Коля!
Пам’ятай, це твоя доля!

Церковні свята у травні 2021

Травень був дуже щедрим на православні свята. До кінця місяця лишається ще одна важлива дата – День рівноапостольних Кирила і Мефодія, який припадає на 24 травня.

Повний церковний календар свят на травень 2021 в Україні – на Фактах ICTV.

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