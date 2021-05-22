Рукописний лист фізика Альберта Ейнштейна з формулою еквівалентності маси та енергії (E = mc²) продали на аукціоні RR Auction.

Аукціонний будинок отримав від покупця за лист легендарного фізика $1 243 707.

За словами архівістів проекту Einstein Papers Project в Каліфорнійському технологічному інституті та Єврейського університету в Єрусалимі (де зберігаються документи Ейнштейна), всього у світі є лише чотири рукописних листи фізика.

Проданий лист з формулою Альберт Енштейн написав у 1946 році у відповідь на запит фізика Людвіга Зільберштейна.

Початкова ціна рукописного письма стартувала від $400 тис. доларів. Ім’я покупця листа не називається.

Конституція Пилипа Орлика

Швеція тимчасово передасть Україні оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика 1710 року з нагоди 30-річчя незалежності України.

Оригінал документа влітку можна буде побачити на території заповідника Софія Київська. Пізніше його повернуть до Швеції.

Джерело: RR Auction