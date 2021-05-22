Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про зміну погодних умов на території України.

За даними ДСНС, вдень 22 травня у західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Також 22-23 травня у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За даними Укргідрометцентру, водночас 23-24 травня на річках басейну Дністра, зокрема у Львівській та Івано-Франківській області, очікується підйом рівнів води на 0.3 – 1.0 м у зв’язку з очікуваними дощами. ДСНС прогнозує, що це відбудеться без негативних наслідків.

Погода в Україні

За даними синоптиків, погода в Україні 22 травня буде сухою та сонячною. У столиці опадів не очікується.

Водночас погода 23 травня погіршиться – західну та південну частину України накриють дощі з грозами. У столиці також будуть дощі. Детальніше про погоду на вихідні 22 та 23 травня в Україні – читайте на сайті Факти ICTV.