23 травня в світі святкується день черепахи. Це незвичайне свято було засновано в 2000 році за ініціативою Американського товариства порятунку черепах.

Відповідну організацію в 1990 році було засновано ентузіастами в Малібу для збереження популяції черепах в околицях міста.

23 травня – яке сьогодні свято

Християни західного обряду цього дня відзначають П’ятидесятницю.

Її святкують на 50-й день після свята Великодня в пам’ять зішестя Святого Духа на апостолів.

Також 23 травня відзначається в Україні день святого рівноапостольного Симона Зилота. Народна назва свята – Симонове зело або Семик.

Поміж цим, 23 травня – День героїв України, заснований на честь українських військових в день морської піхоти.

Прикмети на 23 травня

Якщо цього дня піти до лісу за лікувальним зіллям, воно буде кориснішим;

якщо цього дня дощить – літом буде дощити;

потужний вітер з дощем – до теплої погоди;

весь день купчасті хмари – погода покращиться;

активно літають бджоли – до сонячного дня.

Чого не можна робити 23 травня

Не можна працювати на землі – в давнину така робота в цього дня важалася гріхом;

не варто робити прибирання в квартирі;

не можна займатися пранням;

цього дня не рекомендується шиття.

Іменини 23 травня

Сьогодні день ангела святкують: Сидор, Кипріян, Онисим, Таїсія, Кирило, Василь.