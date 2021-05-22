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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Яке свято 23 травня: День черепах і П’ятидесятниця за західним обрядом

Яке свято 23 травня: День черепах і П’ятидесятниця за західним обрядом

23 травня в світі святкується день черепахи. Це незвичайне свято було засновано в 2000 році за ініціативою Американського товариства порятунку черепах.

Відповідну організацію в 1990 році було засновано ентузіастами в Малібу для збереження популяції черепах в околицях міста.

23 травня – яке сьогодні свято

Християни західного обряду цього дня відзначають П’ятидесятницю.

Її святкують на 50-й день після свята Великодня в пам’ять зішестя Святого Духа на апостолів.

Також 23 травня відзначається в Україні день святого рівноапостольного Симона Зилота. Народна назва свята – Симонове зело або Семик.

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Поміж цим, 23 травня – День героїв України, заснований на честь українських військових в день морської піхоти.

Прикмети на 23 травня

  • Якщо цього дня піти до лісу за лікувальним зіллям, воно буде кориснішим;
  • якщо цього дня дощить – літом буде дощити;
  • потужний вітер з дощем – до теплої погоди;
  • весь день купчасті хмари – погода покращиться;
  • активно літають бджоли – до сонячного дня.

Чого не можна робити 23 травня

  • Не можна працювати на землі – в давнину така робота в цього дня важалася гріхом;
  • не варто робити прибирання в квартирі;
  • не можна займатися пранням;
  • цього дня не рекомендується шиття.

Іменини 23 травня

Сьогодні день ангела святкують: Сидор, Кипріян, Онисим, Таїсія, Кирило, Василь.

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