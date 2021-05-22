23 травня в світі святкується день черепахи. Це незвичайне свято було засновано в 2000 році за ініціативою Американського товариства порятунку черепах.
Відповідну організацію в 1990 році було засновано ентузіастами в Малібу для збереження популяції черепах в околицях міста.
23 травня – яке сьогодні свято
Християни західного обряду цього дня відзначають П’ятидесятницю.
Її святкують на 50-й день після свята Великодня в пам’ять зішестя Святого Духа на апостолів.
Також 23 травня відзначається в Україні день святого рівноапостольного Симона Зилота. Народна назва свята – Симонове зело або Семик.
Поміж цим, 23 травня – День героїв України, заснований на честь українських військових в день морської піхоти.
Прикмети на 23 травня
- Якщо цього дня піти до лісу за лікувальним зіллям, воно буде кориснішим;
- якщо цього дня дощить – літом буде дощити;
- потужний вітер з дощем – до теплої погоди;
- весь день купчасті хмари – погода покращиться;
- активно літають бджоли – до сонячного дня.
Чого не можна робити 23 травня
- Не можна працювати на землі – в давнину така робота в цього дня важалася гріхом;
- не варто робити прибирання в квартирі;
- не можна займатися пранням;
- цього дня не рекомендується шиття.
Іменини 23 травня
Сьогодні день ангела святкують: Сидор, Кипріян, Онисим, Таїсія, Кирило, Василь.