24 травня погода в Україні буде трохи мінливої. У північні, східні та центральні області нагрянуть дощі з грозою, які можуть продовжитися і вночі.

Водночас в західних та південних областях українців очікує зовсім інша картина – у цих регіонах буде сонячна погода, проте дощ може нагрянути вночі.

24 травня вдень на півдні буде температура від +21 до +24, на сході від +22 до +25, у центрі від +18 до +20, на півночі від +19 до +21, на заході від +19 до +21. У Києві вдень буде дощ з грозою, температура від +18 до +20.

Вночі на території України температура повітря впаде на десяток градусів. Температура триматиметься переважно на рівні від +9 до +14.

На півдні вночі температура від +11 до +14, на сході від +11 до +12, у центрі від +11 до +13, на півночі від +11 до +14, на заході від +8 до +10. У Києві вночі буде дощ, температура від +11 до +13.

Погода на літо 2021

Згідно з даними синоптиків, погода влітку 2021 Україна буде трохи мінливою. Таким чином будуть як періоди спеки, так і похолодання.

Водночас липень 2021 може здивувати українців нехарактерним для цього місяця кількістю опадів. Дивіться повний прогноз погоди на літо 2021 в Україні у матеріалі на сайті Факти ICTV.