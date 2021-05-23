Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов на території України.

Зокрема вдень у Полтавській та Сумській областях вдень та вночі у західних, північних, центральних регіонах будуть значні дощі (1 рівень небезпеки, жовтий).

Також вночі 24 травня у Київській області очікуються значні дощі та місцями з грозою (1 рівень небезпеки, жовтий).

У місті Києві 24 травня вночі також відбудуться значні дощі (1 рівень небезпеки, жовтий).

Погода в Україні

24 травня погода в Україні буде трохи мінливою. У північні, східні та центральні області нагрянуть дощі з грозою, які можуть продовжитися і вночі.

Водночас в західних та південних областях українців очікує зовсім інша картина вдень – у цих регіонах буде сонячна погода, проте дощ може нагрянути вночі.