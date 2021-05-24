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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Яке свято 24 травня

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24 травня в Україні відзначається День слов’янської писемності і культури. Це свято було встановлено указом президента від 17 вересня 2004 року.

У цей день прийнято згадувати творців слов’янської писемності – святих рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Завдяки їм в 863 році з’явилася слов’янська азбука, яку надалі назвали кирилицею на честь одного з братів.

24 травня – яке сьогодні свято

З 1999 року 24 травня святкується Європейський день парків. Саме в цей день в Швеції з’явився перший з дев’яти національних парків на континенті.

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Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день шизофренії, Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння, Всесвітній день відеоігор, а також День валяння в траві.

Православна церква вшановує пам’ять святого мученика Мокія, званого в народі Мокрим.

Прикмети на 24 травня:

  • Дощ на Мокія – до вологого літа;
  • якщо захід сонця багряний – чекай грозове літо;
  • туман стелиться землею – скоро почнеться буря;
  • якщо 24 травня сухо і жарко – влітку чекай посухи;
  • якщо вимкнути під дощем – волосся були красивими.

Що не можна робити 24 травня:

  • Селяни не виходять на роботу в поле, інакше град поб’є посіви;
  • не можна нічого нікому давати – це може принести в сім’ю бідність.

Іменини 24 травня

Сьогодні день ангела відзначають: Олександр, Йосип, Кирило, Мефодій, Мокій, Никодим та Ростислав.

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