24 травня в Україні відзначається День слов’янської писемності і культури. Це свято було встановлено указом президента від 17 вересня 2004 року.

У цей день прийнято згадувати творців слов’янської писемності – святих рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Завдяки їм в 863 році з’явилася слов’янська азбука, яку надалі назвали кирилицею на честь одного з братів.

24 травня – яке сьогодні свято

З 1999 року 24 травня святкується Європейський день парків. Саме в цей день в Швеції з’явився перший з дев’яти національних парків на континенті.

Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день шизофренії, Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння, Всесвітній день відеоігор, а також День валяння в траві.

Православна церква вшановує пам’ять святого мученика Мокія, званого в народі Мокрим.

Прикмети на 24 травня:

Дощ на Мокія – до вологого літа;

якщо захід сонця багряний – чекай грозове літо;

туман стелиться землею – скоро почнеться буря;

якщо 24 травня сухо і жарко – влітку чекай посухи;

якщо вимкнути під дощем – волосся були красивими.

Що не можна робити 24 травня:

Селяни не виходять на роботу в поле, інакше град поб’є посіви;

не можна нічого нікому давати – це може принести в сім’ю бідність.

Іменини 24 травня

Сьогодні день ангела відзначають: Олександр, Йосип, Кирило, Мефодій, Мокій, Никодим та Ростислав.