День ангела Таїсії: привітання в картинках і СМС

День ангела 23 травня відзначають жінки з іменем Таїсія.
Вважається, що представниці прекрасної статі з цим іменем мають досить потаємний характер, але при цьому достатньо незалежні.
Таїсія – самолюбна, але обережна. З близькими і друзями Таїсії розважливі, товариські і допитливі – їм цікаво вивчати незнайомих людей і придивлятися до них.
З нагоди іменин Факти ICTV зібрали найкращі привітання у картинках та СМС з днем Таїсії.
Таїсія, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо вина.
Таїсіє, у тебе нині свято,
З Днем ангела вітаю!
І привітання це у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
Календар свят на 2021 рік
В Україні є чимало свят, які відзначають представники різних професій.
Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, у травні щонайменше шість професійних святкових дат.
Серед них – День банківських працівників, День морської піхоти України, Всесвітній день метролога, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України.