День ангела Таїсії: привітання в картинках і СМС

День ангела 23 травня відзначають жінки з іменем Таїсія.

Вважається, що представниці прекрасної статі з цим іменем мають досить потаємний характер, але при цьому достатньо незалежні.

Таїсія – самолюбна, але обережна. З близькими і друзями Таїсії розважливі, товариські і допитливі – їм цікаво вивчати незнайомих людей і придивлятися до них.

З нагоди іменин Факти ICTV зібрали найкращі привітання у картинках та СМС з днем Таїсії.

Таїсія, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див –

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо вина.

Таїсіє, у тебе нині свято,

З Днем ангела вітаю!

І привітання це у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

Календар свят на 2021 рік

В Україні є чимало свят, які відзначають представники різних професій.

Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, у травні щонайменше шість професійних святкових дат.

Серед них – День банківських працівників, День морської піхоти України, Всесвітній день метролога, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України.