Гороскоп на тиждень, з 24 до 30 травня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 24 до 30 травня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Головна подія цього тижня – місячне затемнення 26 травня. Затемнення відбудеться на осі Близнюки – Стрілець, тому для Близнюків і Стрільців, особливо народжених у травні і листопаді, це може бути знаковою датою. Проте і представників інших знаків зодіака це може зачепити.

Детальніше про місячне затемнення 26 травня можна прочитати у статті астролога.

Головна тема затемнення – закриття гештальтів. Це період переосмислення і завершення проектів. І, звичайно, треба бути обачнішими під час ухвалення важливих рішень, бо дні близькі до затемнення для цього точно не підходять. Крім того, 30 травня розгортається у ретроградний рух Меркурій, а значить, на вихідних багато процесів гальмуватимуться.

Гороскоп для Овнів

Будьте обережні з укладанням договорів, підписанням паперів та аналізом інформації. Новини цього тижня можуть не відповідати дійсності. Збирайте достовірну інформацію, не шкодуйте часу на перевірку (це не параноя, а здорова обережність). Якщо наприкінці тижня надійде пропозиція, не поспішайте погоджуватися – краще перенести на останню декаду червня. Знайомства на цьому тижні можуть бути цікавими, захоплюючими, легкими, але недовгостроковими.

Гороскоп для Тельців

Увага – на доходи, витрати, цінності та ресурси. Можуть бути шахрайські схеми, спроби отримати від вас те, чим ви не готові ділитися. А крім того, ваша особиста неуважність може слугувати джерелом втрат. Загалом, час масштабного шопінгу минов, і надовго (щонайменше, до останнього тижня червня). 25 – 26 травня можуть бути бурхливі з’ясування стосунків з партнерами, тому складні питання краще обговорити в інший час.

Гороскоп для Близнюків

Якщо ви народилися у травні, то це місячне затемнення – для вас. Згадайте, які ситуації ви проживали наприкінці 2020 року. Якщо тоді виникла якась проблема, то, ймовірно, вона тягнеться досі, і зараз у вас буде можливість краще усвідомити те, що відбувається, а можливо, і закрити її. Будьте також обережні з тим, що ви чуєте і, особливо, повторюєте. Не передавайте далі неперевірену інформацію – вона може нашкодити. З партнерами вірогідні конфлікти – не люті, але неприємні, вам доводиться відстоювати себе. Можливо, хтось зникне з вашого оточення або будуть розірвані якісь стосунки. Це не обов’язково має відбутися цього тижня, але зараз можуть бути знакові ситуації, що ведуть до цього.

Гороскоп для Раків

У цей період ви зануритеся в себе. Час почистити пір’ячко, покопатися в свої переживання, підвести якісь підсумки. Ви можете помітити, що не завжди вистачає сил на численні проекти, які ви могли почати за останні кілька тижнів. І, можливо, варто зробити паузу, переключитися на ті справи, які стосуються особисто вас і вашого розвитку. Інші цілком впораються самостійно – відпускайте і видихайте.

Гороскоп для Левів

Сподіваюся, що ви прислухалися до рекомендацій минулого тижня і не встигли дати занадто багато обіцянок, тому що вже зараз і в найближчі чотири тижні ви можете зіткнутися з тим, що їх виконати не виходить, надії не виправдовуються, мрії не збуваються. Все не так погано, все буде, але просто пізніше. Не варто нині розраховувати на підтримку великих груп людей. Так, ви, як і завжди, виблискуєте у світському житті, але думка про вас може складатися помилкова, зокрема ви зіткнетеся з наслідками пліток. Тому бережіть репутацію.

Гороскоп для Дів

Діви можуть виявитися в центрі подій на роботі. Триває тенденція попереднього тижня, пов’язана з неперевіреною інформацією та інтригами колег. І ваші недоброзичливці можуть виявитися сильнішими. Використовуйте свою природну силу – точність і ретельність. Перевіряйте інформацію, не бійтеся бути нудними і не погоджуйтеся на підозріло вдалі пропозиції. Зараз не час для амбітних цілей. Якщо ви народилися в серпні, ви також можете відчувати ефект затемнення, можуть випливти теми кінця 2020 року.

Гороскоп для Терезів

Досі активний час для навчання і поїздок. Проте зараз поїздки можуть скасуватися через непорозуміння – перевіряйте, чи всі документи ви взяли з собою. Якщо вам потрібно здавати іспити, дозвольте собі виспатися перед ними. Вам потрібно достатньо відпочивати, щоб утримувати потрібну концентрацію. Нове навчання краще не починати. Якщо ви зайняті у творчої професії, то можете відчути прилив натхнення.

Гороскоп для Скорпіонів

Про вкладеннях і великі покупки краще забути. Ви, звичайно, не забудете, але хоча б відкладіть. Ви можете дізнатися важливу інформацію, яка трималася в таємниці або з якоїсь причини була поза ввшою увагою. Не робіть поспішних висновків – перевірте. Якщо отримуєте привабливу пропозицію, теж не поспішайте, а зберіть потрібні для вирішення дані. Це хороший період для дослідження і розслідування ситуацій. Притому на початку тижня інформація може сама приходити в руки, а починаючи з четверга ви можете ініціювати ціле розслідування.

Гороскоп для Стрільців

Місячне затемнення 26 травня відбудеться у вашому знаку, тому для вас цей тиждень – час покопатися у своїх переконаннях і мотиваціях (особливо для тих, хто народився в листопаді). Що саме вас мотивує, заради чого ви робите те, що робите, і чи варто продовжувати цим займатися? Точно не час підписувати договори і взагалі домовлятися. Партнери ненадійні. Можливо, завдяки цьому тижні ви зрозумієте, що хтось вас підводить. Як і Близнюкам вам важливо згадати ситуації кінця 2020 року, а також події 2001 – 2003 років. Вони можуть прийти до певного завершення або повторитися, але ви уже з новим досвідом, так що можете впоратися і краще.

Гороскоп для Козерогів

Не поспішайте вкладати гроші та купувати коштовні речі, особливо якщо вони розраховані для побутових потреб. З цим краще почекати до 20-х чисел червня. Можна продовжувати або закінчувати раніше розпочатий ремонт. На роботі можуть підніматися якісь дрібні питання, які забирають час, але не шкодуйте – краще розібратися зараз, ніж потім весь червень розгрібати недопрацювання. Протягом усього тижня ви можете бути залучені до виконання партнерських питань. Постарайтеся не з’ясовувати стосунки, особливо 26 – 29 травня.

Гороскоп для Водоліїв

Цей тиждень підходить для того, щоб обговорити свої ідеї з групою однодумців, уважно вислухати пророзиції та зробити по-своєму. І це дійсно так: обговорити потрібно, щоб ідеї прозвучали і були почуті вами, а думка інших людей буде дуже важливою, але не завжди правильною. Тому критичність мислення не варто вимикати. Якщо у вас є діти, зверніть увагу на них, проведіть більше часу разом. Інакше вони можуть привертати увагу найнесподіванішими способами.

Гороскоп для Риб

Замнення 26 травня може бути актуальним і для вас, особливо якщо ви народилися в лютому. Воно може проявлятися в різних сферах в залежності від особистого гороскопа, але взаємини зі старшими людьми (за віком і за званням). Можливі суперечки, непорозуміння, формування хибних уявлень про цілі один одного. Не поспішайте робити висновки і ляскати дверима, звільнятися і розлучатися. Шукайте аналогічні ситуації в минулому, збирайте інформацію.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.