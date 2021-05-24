В Україні протягом 24 травня значно погіршаться погодні умови. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про значні дощі та сильний вітер на території країни.

Зокрема, вдень 24 травня у Полтавській та Сумській областях в Україні пройдуть значні дощі.

Водночас у північних, центральних та південних областях будуть пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

Також через дощі на річках басейну Дністра (Львівська та Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,3 – 1,0 м без негативних наслідків.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні 24 травня буде дуже мінливою. У низці регіонів очікуються значні дощі з грозою та сильний вітер.

Синоптики попереджають про різке погіршення погодних умов та закликають українців за можливості залишатися вдома.