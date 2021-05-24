Ціна полуниці в Україні 2021 та як вибрати найкращу без нітратів

Ціни на полуницю в Україні в 2021 році стартували з 255 гривень. Адже сезон ягоди розпочався з великим запізненням майже на місяць. Все через холодну весну.

У парниках пішло багато електрики, щоб вона дозріла, тому в деяких регіонах полуниця коштуватиме як золото.

Факти ICTV розповідають, коли збільшиться асортимент та здешевшає солодка ягода та як вибрати ранню полуницю без нітратів.

Звідки полуниця

Зараз на прилавках з’являється херсонська полуниця. Ціна коливається від 90 до 150 грн за кілограм. Іншої ви поки що не знайдете. І це не дивно, бо Херсонщина – основний вітчизняний постачальник ранньої полуниці.

Забезпечує ягодою південну, центральну та північну Україну. Перший збір тепличного врожаю у Херсоні відбувся 15 квітня, розповідає власник місцевої ягідної ферми Євген Жаданюк.

– Ми одні із перших почали збирати полуницю. Вона у нас, в Херсоні, раніше за рахунок клімату. По-друге, у нас піски, тому полуниця, як кавун і томати, солодша, – розповів власник ягідної ферми.

Тепличну полуницю у Херсоні висадили ще у лютому. Багато грошей пішло на опалення. Тож не дивно, що солодка ягода – недешева. Перші ягоди місяць тому продавали за ціною 250 грн за кілограм.

– Минулого року 4 травня ми вже збирали врожай із відкритого ґрунту. Зараз же він запізнюється на три тижні. Десь 25-го травня будемо його збирати в цьому році. І ціна на тепличну одразу впаде, – зазначив він.

Ціна на полуницю 2021

Херсонську полуницю фасують на два сорти: дорожчий і дешевший. Перший сорт пакують у закриті пластикові контейнери та доставляють у супермаркети. Відпускна ціна полуниці за кілограм – 90 гривень. Другий сорт – дрібніший, іде на ринки – 60 грн за кілограм (відпускна ціна підприємства).

– Що означає другий сорт? Ця ягода фасується у відкритий пластиковий контейнер, вона не повністю запилена, дрібна. Ціна відрізняється від першого сорту на 40%, – розповідає Євген.

Торік у такий же час ціна полуниці в Україні за кілограм у середньому була 85 грн. Цьогоріч – вдвічі більше. Холодна весна завадила врожаю зійти вчасно. Тож ґрунтова ягода затримується на декілька тижнів, жаліється аграрій з-під Києва Валентин Рожко. У нього теплиць немає, вирощує тільки на відкритому ґрунті, тож торгувати поки нічим.

– Полуниця тільки-но розпочала перше цвітіння. Можливо через два тижні буде перший врожай. Цвіт не пошкоджений, шкідників немає. Здається цьогорічний врожай буде більшим аніж торік, – розповів Валентин.

А це означає, що вже через два тижні ціна за кілограм полуниці буде від 50 до 90 грн. Чим більше полуниці, тим менша ціна.

Теплична чи грунтова

Полуниця із поля не тільки в ціні виграє, в порівнянні із парниковою, а і смаком. В теплиці ягода не отримує належної сонячної радіації, тому вона блідніша та менш солодка за ґрунтову.

– Якість полуниці, яку вирощують на полі, значно вища за своїми властивостями. Сонце все нам дає – ви ж розумієте, – розповів аграрій Валентин.

Полуничне фіаско

А жителі західної країни цьогоріч будуть ласувати здебільшого саме тепличною полуницею. Врожай на відкритих ґрунтах залили травневі дощі, що не рідкість у західних регіонах. Фермери не хочуть ризикувати та висаджують ягоду у теплицях.

Виростити один гектар полуниці коштує від €2 до €5 тис. А ще зарплата робітникам, добрива, полив, розповідає власник ягідного господарства в Івано-Франківську Богдан Лутчин.

– Минулий рік був важкий. Його ніхто не хоче згадувати, тому що були приморозки два рази, плюс ще був дощ. І дуже-дуже багато господарств зазнали великих втрат. Ціна була висока. Але є така вірогідність, що цього року вона теж буде огого! Ми спочатку продавали за ціною 255 грн за кілограм. Зараз трошки менше, – розповів власник ягідного господарства.

Вирощуванням полуниці Богдан займається шість років. Він – виняток з правил, бо Прикарпаття ніколи не вважали полуничним раєм. А ось його солодке фермерське господарство входить в 50 найкращих полуничних підприємств України. Минулого року на його господарстві зібрали 14 тонн соковитої ягоди. Цього року планують зібрати 30 тонн.

– Навчилися вирощувати на своїх же помилках. Трошки їздили за кордон і зрозуміли, що можемо так само вирощувати, і нічим ми не гірші, ніж наші закордонні друзі. Люди в нас працьовиті, тільки треба трошки ентузіазму і погоду гарну, – зазначив Богдан.

Через надто холодну зиму цього року врожай полуниці запізнився щонайменше на два тижні. Попереду на неї чекає ще одне випробування – червневі дощі.

– Важливий фактор – це погодні умови. Бачимо, що клімат змінюється і це не один рік. І ризик є завжди – якщо не приморозки, то бачимо дощі. І кожен раз, кожен рік стикаємося з якимись різними проблемами, – підсумував він.

Проте здебільшого у країні полунична врожайність буде високою. У розпал сезону аналітики Асоціації ягідників України взагалі прогнозують ціни 2019-го року.

– У розпал сезону буде до 30 грн за кілограм – це вже для кінцевого споживача. Це та ціна, яку ми можемо бачити на прилавках. Бо наразі дуже багато полуниці на полях, – зазначає аналітик асоціації Марія Лакєєва.

Як вибрати полуницю на ринку

А де і як вибрати полуницю без нітратів, розповіла дієтолог Анна Єрьоменко. Якщо ягода не ароматна — це означає, що у ній хімікати та пестициди.

А от якщо ви чуєте полуничний насичений запах – значить добра. Зовнішній вигляд ягоди теж може багато чого розказати, додає Анна.

– Якщо ви любите солодку полуницю, дивіться на відстань від ягідки до хвостика. Якщо є відстань і хвостик не прилягає до полунички – то вона буде солодкою. Якщо хвостик прилягає до ягідки – полуниця буде трохи кислуватою, – розповіла дієтолог.

А ще на полуниці не повинно бути жовтих кісточок – це означає, що дозрівання ягоди було штучно пришвидшено. Сік не пускає – це теж ознака наявності нітратів. Але якщо полуниця і пройшла усі етапи перевірки, то багато їсти дієтолог не рекомендує через ризик проявів алергії. Щонайбільше – 300 грамів на день та після обіду.