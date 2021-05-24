День слов’янської писемності й культури традиційно відзначають в Україні щороку 24 травня. Його святкують з дня указу президента України від 17 вересня 2004 року.

Саме в цей день вшановують пам’ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Ці проповідники християнства відіграли значну роль у розвитку й становленні слов’янського письменства і культури.

Кирило і Мефодій перекладали слов’янською мовою церковні книги, писали оригінальні твори, проповідували православ’я, відкривали при церквах школи. А ще вони впорядкували слов’янський алфавіт і переклали на церковнослов’янську мову Євангеліє.

Також святого Кирила вважають автором глаголиці. Саме вона лягла в основу кирилиці – системи письма, на основі якої складали алфавіт багато слов’янських народів.

Українська мова надзвичайно багата та різноманітна і належить до групи слов’янських мов. Тому Факти ICTV пропонують пригадати, які українські слова вже вийшли з ужитку або використовуються вкрай рідко.

Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови

Рада України схвалила концепцію держпрограми всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя до 2030 року.

Метою програми є дотримання конституційних гарантій і вимог законодавства щодо забезпечення функціонування української мови як державної.