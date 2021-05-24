Як поставити пароль на ноутбук з ОС Windows або Mac OS

Пароль на ноутбуці дозволить вам захистити ту інформацію, яка на ньому зберігається. Якщо ви встановите потрібну комбінацію, ніхто запросто не зможе переглянути те, що є на вашому пристрої. Також шифр допоможе захистити від незаконного проникнення з мережі або запобігти зараженню системи вірусами та шпигунськими програмами.

Пароль складається з набору символів – букв або цифр. Перед тим, як його встановлювати, обов’язково перевірте мовну розкладку на клавіатурі та клавішу CapsLock.

Як поставити пароль на ноутбук з операційною системою Windows або Mac OS – читайте на Фактах ICTV.

Як встановити пароль на Windows 7

Натисніть Пуск і перейдіть в Панель управління. Із запропонованих варіантів оберіть Облікові записи користувачів. Натисніть на пункт Створення пароля свого облікового запису. Введіть необхідну комбінацію у віконцях, що з’явилися – Новий пароль і Підтвердження пароля. Натисніть Створити.

Як встановити пароль на Windows 8

Установка пароля на Windows 8 аналогічна його установці на Windows 7 – відмінність тільки в інтерфейсі.

Перемістіть мишку в правий верхній кут на робочому столі та на панелі, що з’явилася, оберіть Параметри. Серед запропонованих варіантів натисніть на Зміну параметрів комп’ютера. Оберіть вкладку Користувачі та перейдіть до Створення пароля. Введіть необхідну комбінацію в віконце Новий пароль і продублюйте її у Підтвердження пароля. Натисніть Далі та клікніть на Готово.

У Windows 8 пропонується встановити кілька типів пароля на вибір – простий, пін-код з чотирьох цифр або графічний.

Як встановити пароль на Windows 10

Натисніть на Пуск і оберіть Параметри (значок у вигляді шестерні). Серед запропонованих варіантів потрібно натиснути на Облікові записи. Далі клікніть на Варіанти входу. Із запропонованих варіантів пароля оберіть той, який потрібен вам. Натисніть Додати. Введіть придуману комбінацію в порожні поля, а також вкажіть підказку для пароля, на той випадок, якщо ви його забудете. Натисніть Далі та Готово.



















Як поставити пароль на ноутбук з ОС Windows або Mac OS / 5 фотографий

Як встановити пароль на MacBook

На верхній панелі інструментів клікніть на значок яблука. Оберіть пункт Системні налаштування. З запропонованих варіантів клікніть на Користувачі та групи. Натисніть на Встановити пароль. Введіть необхідний шифр і підтвердіть його.















Як поставити пароль на ноутбук з ОС Windows або Mac OS / 4 фотографии

Як змінити пароль Gmail

Найпопулярніша та найпростіша у використанні поштова служба – Gmail, яка створена компанією Google.

Для того, щоб ніхто не скористався вашою електронною поштою, необхідно встановити надійний пароль. Якщо ви хочете поміняти комбінацію, яку встановили раніше, на більш складну, Факти ICTV підготували для вас статтю – як змінити пароль Gmail.