25 травня 2021 року у світі відзначають багато різноманітних свята та пам’ятних дат. Зокрема, День ботанів (Geek Pride Day), Всесвітній день щитовидної залози, День рушника та Міжнародний день степу.
Про найважливіші свята, а також прикмети та заборони, які випадають на 25 травня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Яке свято 25 травня
25 травня відзначають Міжнародний день зниклих безвісти дітей.
Щороку з 2002-го цей день відзначають за підтримки Європейської федерації з розшуку зниклих дітей та тих, які стали жертвами сексуальної експлуатації.
Символ дня – синя незабудка, яка означає не забувай, пам’ятай мене.
Мета – вшанування пам’яті зниклих дітей, які або самі тікають з дому через певні сімейні обставини, або їх викрадають зловмисники.
Також у світі привертають увагу до пошуку зниклих безвісти дітей, та висвітлюють проблему насильства над неповнолітніми.
Водночас у цьому році на 25 травня випадає свято День філолога.
Це свято присвячено лінгвістам, літературознавцям, вчителям, перекладачам, літературним редакторам й усім, хто пов’язав свою освіту і професійну діяльність із філологією, тобто із мовою та літературою.
День ангела 25 травня
25 травня, у вівторок, святкують іменини – Антон, Денис, Іван, Петро, Семен та Федір.
Прикмети на 25 травня
- якщо зранку погода тепла та сонячна, то літо буде посушливе;
- якщо у цей день добре цвіте горобина – то буде багатий врожай льону;
- якщо на річках з’явилося листя білої лілії, то заморозків вже не буде;
- якщо ви помітили багато хрущів на вулиці – це до посушливого літа;
- якщо ви вранці відчуєте запах акації – це до сонячного дня.
Що не можна робити 25 травня
- залишати брудний посуд на столі;
- зривати та приносити додому біле латаття, яке саме починає розцвітати;
- носити одяг чорного та червоного кольору неодруженим дівчатам;
- зловживати алкоголем та шкідливою їжею.
Свята у травні
У травні 2021 року є чимало важливих дат, як міжнародних, так і суто українських.
Зокрема, 30 травня святкують День хіміка, а вже наступного дня, 31 травня – Всесвітній день блондинок.
Повний календар свят на травень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.