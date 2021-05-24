25 травня 2021 року у світі відзначають багато різноманітних свята та пам’ятних дат. Зокрема, День ботанів (Geek Pride Day), Всесвітній день щитовидної залози, День рушника та Міжнародний день степу.

Про найважливіші свята, а також прикмети та заборони, які випадають на 25 травня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято 25 травня

25 травня відзначають Міжнародний день зниклих безвісти дітей.

Щороку з 2002-го цей день відзначають за підтримки Європейської федерації з розшуку зниклих дітей та тих, які стали жертвами сексуальної експлуатації.

Символ дня – синя незабудка, яка означає не забувай, пам’ятай мене.

Мета – вшанування пам’яті зниклих дітей, які або самі тікають з дому через певні сімейні обставини, або їх викрадають зловмисники.

Також у світі привертають увагу до пошуку зниклих безвісти дітей, та висвітлюють проблему насильства над неповнолітніми.

Водночас у цьому році на 25 травня випадає свято День філолога.

Це свято присвячено лінгвістам, літературознавцям, вчителям, перекладачам, літературним редакторам й усім, хто пов’язав свою освіту і професійну діяльність із філологією, тобто із мовою та літературою.

День ангела 25 травня

25 травня, у вівторок, святкують іменини – Антон, Денис, Іван, Петро, Семен та Федір.

Прикмети на 25 травня

якщо зранку погода тепла та сонячна, то літо буде посушливе;

якщо у цей день добре цвіте горобина – то буде багатий врожай льону;

якщо на річках з’явилося листя білої лілії, то заморозків вже не буде;

якщо ви помітили багато хрущів на вулиці – це до посушливого літа;

якщо ви вранці відчуєте запах акації – це до сонячного дня.

Читайте Календар неофіційних свят на 2021 рік

Що не можна робити 25 травня

залишати брудний посуд на столі;

зривати та приносити додому біле латаття, яке саме починає розцвітати;

носити одяг чорного та червоного кольору неодруженим дівчатам;

зловживати алкоголем та шкідливою їжею.

Свята у травні

У травні 2021 року є чимало важливих дат, як міжнародних, так і суто українських.

Зокрема, 30 травня святкують День хіміка, а вже наступного дня, 31 травня – Всесвітній день блондинок.

Повний календар свят на травень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.