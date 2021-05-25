День філолога в Україні щорічно святкують 25 травня. Його відзначають відразу після Дня слов’янської писемності.

У цей день вітають викладачів, вчителів мов та літератури, лінгвістів, перекладачів, бібліотекарів, літературознавців та усіх, хто має філологічну освіту.

Факти ICTV зібрали привітання у листівках та віршах до Дня філолога.

Сьогодні незвичний день,

Адже це – день філолога!

Бажаємо більше щастя всім,

Щоб були вічно молоді.

Але не так важливі побажання,

Як натхнення у ділах.

Щоб виконувалися бажання,

Потрібно повірить на словах!

***

З Днем філолога вітаю

Всіх, хто дружить з мовами.

В мові грамотній і чистій

Вас не наздогнати.

Дорослим й дітям ви потрібні,

Ви весь світ готові вчити,

Бо усі на світі

Знають: першим було слово.

Вам філологи удачі

Побажати хочу

І всім людям побажаю

Стежити за мовою.

***

Слів прекрасних ви майстри,

Культурна підмога,

Нехай легкою буде

Філологам дорога!

Ми вітаємо з вашим днем,

Надсилаємо привіт!

Салюти в вашу честь хай лунають

Гучно на весь світ!

Свята в червні

У червні День Святої Трійці вважають головним святом у православних, який випадає на 20-е число.

Також розпочинається Петрів піст, який триватиме 14 днів – із 28 червня до 11 липня. А у нашому церковному календарі свят на червень 2021 можна більше дізнатися про важливі дати.