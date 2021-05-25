Небайдужі активісти врятували вісім лисенят, яким могли загрожувати жахлива доля або життя у невідповідних для цих тварин умовах.

Продавець з Волинської області намагався продати чотирьох тварин, а ще чотирьох врятували з сільського господарства в Чернігівській області.

Наразі всі лисенята перебувають у реабілітаційному центрі, фахівці планують повернути тварин у дику природу. Проте для цього попередньо проведуть всі необхідні заходи, щоб лисенята почувалися комфортно.

Через два тижні всіх тварин переселять до загального вольєра, в якому вони зможуть пройти процес здичавіння. Це допоможе їм жити у дикій природі.

Активісти закликають українців не забирати тварин з їхнього природного середовища, оскільки їм не місце у приватному будинку чи квартирі.



















В Україні активісти врятували вісім лисенят: тварин планують випустити у дику природу / 5 фотографий

Ведмідь з Прикарпаття

В Івано-Франківській області ведмеді виходять з лісу – одного з них помітили за 800 м від житлових будинків.

За два дні він вполював трьох поросят і одного кабана. Водночас мисливці зафіксували на відеокамеру, як ведмідь тягне одне порося до лісу.

Джерело: UAnimals

Фото: UAnimals