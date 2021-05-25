Чи справді істина у вині? А якщо так, то в якому? Ми вирішили з’ясувати, котрому істинному напою українці віддають перевагу та чи справді наше вино може дати фору імпортному?

Як відомо, найбільше винного винограду росте на півдні країни – в Одеській, Миколаївський та Херсонській областях. І цим ґрунтам, між іншим, заздрять найвибагливіші винороби світу. Зовсім не страждають лози і в нашому західному регіоні.

Буквально за кілька останніх років плантації винного винограду поширилися по всій країні – навіть у Київській та Чернігівській областях.

Найкраще у північних регіонах родять сорти білого винограду. Помірне сонце і прохолодний клімат роблять ягоди кислуватими і з гостринкою. Саме з таких виходить вишукане біле сухе.

А от Південь, навпаки, ідеальний для винограду червоних сортів – як для сухих, так і напівсолодких вин.

Тому під час купівлі улюбленого напою важливо звертати увагу на сорт винограду, місце його вирощування і рік виготовлення.

Нині наші винороби переймають моду європейців, які передусім женуться не за об’ємами, а за якістю вина. Серед виробників п’янкого напою в Україні стають дедалі популярнішими невеликі та сімейні підприємства.

Створити конкуренцію вітчизняним виноробням вирішив і відомий музикант Олег Скрипка. На французьких дріжджах і порадах П’єра Рішара Олег робить три види сухих вин: червоне, біле та рожеве. Щоб кожен міг обрати своє.

– Будь-яка країна, яка входить в цивілізований світ, починає виробляти вино, і це не просто так. Винолюбство — це частина культури, – стверджує Олег Скрипка.

Покупців дедалі більше цікавить якість вина, яке продають у магазинах. Відома сомельє Ганна Янченко скуштувала три різні за ціною напої – за 80, 150 та 300 грн.

Перший, хоч і найдешевший, але нашому експерту прийшовся до смаку. Співвідношення ціни та якості приємно вразило дегустатора.

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А от найдорожчому екземпляру за 300 грн пощастило менше. За словами сомельє, ціна на нього невиправдано завищена, що не гарантує якість.

Третій зразок експерт взагалі забракувала. Біле вино за 150 грн, яке обіцяло бути сухим, виявилося мертвим.

Ганна Янченко порадила під час купівлі пляшки білого та рожевого вина дивитися на рік врожаю. Він має бути або останнім, або передостаннім.

Інша справа – вина червоні. Особливо марочні та купажні. Їх можна зберігати хоч цілу вічність. Головне – тримати у спокої, із постійною температурою і вологістю.

Отож справжня істина – у якісному та правильно підібраному вині. Головне не потонути в ньому. А тому знайте міру і споживайте з розумом.

Вино з кульбабок

13 травня щорічно відзначають свято, яке присвячене “шматочку травневого сонечка” – кульбабі.

Існує така думка, що походження свята сягає своїм корінням в французьке місто Оі, в якому з такої корисної рослини готують безліч різних страв. Наприклад, салат, варення, супи, борщі, муси, сир і навіть хліб.

Головним же кулінарним шедевром з кульбаб є, звичайно, вино. Отож, кульбаба – рецепт вина і що з нього готують.